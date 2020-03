Wall Street : une tonalité rouge vif en fin de matinée

27/03/2020 | 16:50

Wall Street a rouvert sur une tonalité 'rouge vif' vendredi matin, les investisseurs privilégiant de nouveau les actifs les plus sûrs après trois séances consécutives de hausse qui ont permis au Dow Jones de reprendre 21% de sa valeur.



En fin de matinée, le Dow Jones recule de 3,3% à 21.808,8 points tandis que le Nasdaq Composite cède 3% à 7565,7 points.



L'aversion du marché pour le risque est alimentée par les derniers développements de l'épidémie de coronavirus, qui gagne toujours plus de terrain aux Etats-Unis.



'Les Etats-Unis ont maintenant dépassé la Chine en termes de nombres de cas de COVID-19 et le nombre de personnes infectées dans le monde est désormais supérieur à 500.000', soulignent ce matin les équipes de Wells Fargo.



Les investisseurs préfèrent donc jouer la carte de la prudence et optent pour des ventes de précaution avant un week-end qui pourrait encore réserver de mauvaises surprises.



Parmi les actifs les plus défensifs, le dollar et les bons du Trésor figurent parmi les principaux bénéficiaires de la séance.



A l'inverse, les actions liées à l'industrie et à l'énergie se trouvent particulièrement délaissées aujourd'hui.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche encore une progression de plus de 13%. Le Nasdaq affiche lui un gain de l'ordre de 10%.



Les indices restent néanmoins en repli de 16% à 20% depuis le début de l'année tout en accusant une baisse de quelque 12% sur le mois écoulé.



Certains analystes disent néanmoins redouter l'apparition d'une 'réplique' qui pourrait faire suite au tremblement de terre boursier causé par l'épidémie de coronavirus.



Y aura-t-il une rechute ultérieure?



'Toute nouvelle qui amènerait à penser que l'impact sanitaire sera plus marqué, et surtout plus long que déjà anticipé par le marché, pourra engendrer une rechute des marchés à court terme', reconnaît-on chez Meeschaert.



Le gestionnaire d'actifs estime toutefois qu'il faudrait vraiment un emballement spectaculaire de l'épidémie, sans réaction des autorités, pour enfoncer les récents points bas.



