Wall Street : une zone de résistance clé à dépasser

02/04/2019 | 15:16

Wall Street devrait ouvrir autour de l'équilibre mardi matin, avant de s'employer peut-être au franchissement d'une zone de résistance clé qui se dresse à l'horizon.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains évoluent tous autour de l'équilibre, laissant augurer une pause dans les premiers échanges.



L'indice Dow Jones affiche 12,5% de hausse depuis le début de l'année et ne se situe plus qu'à quelques centaines de points de son record de 26.951,8 points établi à l'automne dernier.



'Les gains récents ont ramené les indices à des niveaux proches de seuils de résistance clé', soulignent ainsi les analystes d'IG.



'Vont-ils arriver à les dépasser ou vont-ils faire machine arrière?', s'interroge le courtier britannique.



Pour les spécialistes d'IG, il va falloir avant tout surveiller le seuil des 26.300 points, dont le dépassement pourrait selon eux ouvrir un nouveau potentiel haussier.



Le recul des commandes de biens durables pourrait toutefois alimenter une certaine prudence chez les investisseurs ce mardi.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une baisse de 1,6% des commandes de biens durables aux États-Unis en février, alors que les économistes tablaient sur un recul moins marqué de -1,1%.



En excluant les équipements de transport, catégorie particulièrement volatile, les commandes de biens durables se sont toutefois accrues de 0,1%, là où le consensus visait une augmentation de 0,3%



