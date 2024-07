(Pour un blog Reuters en direct sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

* Les valeurs de la cybersécurité progressent après la panne

* Intuitive atteint un niveau record après la publication de résultats trimestriels supérieurs à la moyenne

* La société Travelers pèse sur le Dow Jones

* Les indices sont en baisse : Dow 0,90%, S&P 0,42%, Nasdaq 0,41%.

19 juillet (Reuters) - Les principaux indices de Wall Street ont reculé vendredi, accentuant un mouvement de repli alimenté par les valeurs technologiques et des résultats mitigés, tandis que les investisseurs évaluaient l'impact d'une panne informatique mondiale qui a fait chuter les actions de CrowdStrike.

L'entreprise de cybersécurité CrowdStrike a chuté de 9,3 % après qu'une mise à jour de l'un de ses produits a semblé déclencher une panne qui a affecté les clients utilisant le système d'exploitation Windows de Microsoft, perturbant les entreprises de tous les secteurs.

Microsoft a reculé de 0,5 %, s'apprêtant à connaître sa pire semaine depuis trois mois, suite à la déroute des valeurs technologiques.

Les principales compagnies aériennes américaines ont ordonné des arrêts au sol en invoquant des problèmes de communication. Sur le front des transactions, la bourse Euronext et la plateforme de données et d'informations Workspace du London Stock Exchange Group ont signalé des problèmes, et le FTSE Russell a dû faire face à des interruptions de données.

Le LSEG a indiqué par la suite que ses données et ses services étaient de nouveau en ligne, tandis que le New York Stock Exchange et le Nasdaq ont déclaré que les marchés étaient opérationnels et fonctionnaient normalement.

Ces perturbations interviennent après deux séances éprouvantes pour Wall Street, les investisseurs ayant évalué les bénéfices du deuxième trimestre et s'étant détournés des grandes capitalisations qui ont été les principaux moteurs de la hausse des actions en 2024.

Les mégacapitalisations ont été largement mixtes vendredi, Nvidia perdant 1,1 %, tandis qu'Alphabet gagne 0,7 %.

Les stocks de puces ont baissé, les actions cotées aux États-Unis de Taiwan Semiconductor Manufacturing perdant 2,6 % et celles d'Intel chutant de 4,9 %. L'indice Philadelphia SE Semiconductor a chuté de 2 %.

Le Nasdaq et le S&P 500 sont en passe de connaître leur pire semaine depuis avril.

Selon Jake Manoukian, responsable de la stratégie d'investissement aux États-Unis chez J.P. Morgan Private Bank, une inflation plus faible que prévu au début du mois de juillet et les attentes croissantes concernant la victoire de Donald Trump aux élections présidentielles américaines ont été les catalyseurs qui ont déclenché un large mouvement de désintérêt pour les actions technologiques fortement pondérées.

"Lorsque vous aviez un positionnement aussi tendu sur les valeurs technologiques avec ces puissants catalyseurs, c'est la raison pour laquelle vous avez assisté à une rotation historique (vers les actions à petite capitalisation)".

Signe du malaise des investisseurs, le VIX - la "jauge de la peur" de Wall Street - s'échangeait à son plus haut niveau depuis la fin avril.

Par ailleurs, le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a réaffirmé que la Fed restait déterminée à atteindre son objectif d'inflation de 2 %. Les commentaires de Raphael Bostic de la Fed sont attendus plus tard dans la journée.

Les marchés ont intégré une réduction de 25 points de base des taux d'intérêt d'ici septembre et s'attendent à deux réductions d'ici la fin de l'année, selon les données de LSEG.

À 11:58 ET, le Dow Jones Industrial Average était en baisse de 364,88 points, soit 0,90%, à 40 300,14, le S&P 500 était en baisse de 23,29 points, soit 0,42%, à 5 521,30, et le Nasdaq Composite était en baisse de 73,47 points, soit 0,41%, à 17 797,76.

Pendant ce temps, d'autres actions de cybersécurité ont augmenté, avec Palo Alto Networks en hausse de 1,7%, et SentinelOne en hausse de 4,9%.

Intuitive Surgical a augmenté de 8,4 % après avoir battu ses résultats du deuxième trimestre.

Netflix a glissé de 0,7 % dans des échanges agités après que le géant de la diffusion en continu a averti que le nombre d'abonnés au troisième trimestre serait inférieur à celui de l'année précédente.

Le fournisseur de services pétroliers SLB a augmenté de 4,9 % après la publication de ses résultats, tandis que la société d'assurance Travelers Companies a perdu 6,8 %, la plus forte baisse du Dow Jones, après avoir manqué les estimations de son chiffre d'affaires pour le deuxième trimestre.

Les sociétés du S&P 500 qui ont publié leurs résultats du deuxième trimestre à ce jour ont enregistré un taux de dépassement de 85 %.

Les valeurs en baisse ont été plus nombreuses que les valeurs en hausse, dans un rapport de 2,20 contre 1 sur le NYSE et de 1,66 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré 27 nouveaux plus hauts et 4 nouveaux plus bas sur 52 semaines, tandis que le Nasdaq a enregistré 33 nouveaux plus hauts et 66 nouveaux plus bas.