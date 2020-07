Wall Street : vent favorable en provenance d'Europe

21/07/2020 | 15:06

Les principaux indices actions américains devraient commencer la séance nettement dans le vert, à en croire les futures sur le S&P500 et le Nasdaq en hausses de 0,7%, sur fond de nouvelles positives en provenance d'Europe.



'Le fonds de reconstruction de l'UE (750 milliards d'euros) et le cadre financier pluriannuel 2021-2027 (1074 milliards) ont été conclus', salue Commerzbank, qui voit dans ce résultat un 'compromis typique de l'UE'.



Dans son point du matin, la banque allemande note aussi qu'aux Etats-Unis, 'les Républicains discutent des détails du prochain -le cinquième- paquet d'aides, qui devrait se monter à 1.000 milliards de dollars'.



Aucune donnée n'est prévue ce jour aux Etats-Unis, aussi l'attention pourrait-elle se concentrer sur les dernières publications trimestrielles, comme celle d'IBM qui a dévoilé lundi soir un BPA ajusté de 2,18 dollars, supérieur de sept cents au consensus.



De même, Coca-Cola et Philip Morris International ont eux-aussi dévoilé des BPA supérieurs aux estimations moyennes des analystes, tandis que Lockheed Martin a relevé ses objectifs pour 2020 à l'occasion de ses résultats de deuxième trimestre.



Par ailleurs, eBay a annoncé la cession de son activité de petites annonces à Adevinta, un spécialiste des petites annonces en ligne opérant actuellement dans 15 pays, pour un montant total valorisé à 9,2 milliards de dollars sous forme de cash et d'actions.



