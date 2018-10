Wall Street : vers de nouveaux plus hauts avec l'enquête ADP

03/10/2018 | 15:17

La Bourse de New York se dirige vers de nouveaux records historiques ce mercredi, réagissant positivement aux chiffres de l'enquête ADP sur l'emploi dans le secteur privé.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme boursiers avancent de 0,4% à 0,5%, annonçant un début de séance favorable.



Wall Street ne lâche rien depuis quelques jours et le Dow Jones en a profité hier pour inscrire un nouveau record absolu intraday, malgré une séance à l'issue plutôt mitigée.



Sur le plan macroéconomique, le secteur privé aux Etats-Unis a créé 230.000 emplois en septembre, selon l'enquête mensuelle du cabinet spécialisé ADP publiée mercredi, un nombre nettement supérieur à la prévision moyenne des analystes qui était de 187.000.



Les marchés attendent maintenant de prendre connaissance de l'ISM des services, pour lequel le consensus vise 58,2 points contre 58,5 points le mois précédent.



Sur le marché des changes, le dollar progresse encore face à l'euro (+0,1%), favorisé par la persistance du risque politique italien.



Sur le marché pétrolier, le brut léger gagne 0,1% à 75,3 dollars alors que l'Opep semble toujours aussi peu enclin à augmenter ses extractions.



