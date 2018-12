Wall Street : vers son pire mois de décembre depuis 2002

17/12/2018 | 23:12

Ce n'est plus le 'rallye de Noël' mais la 'glissade de Noël' avec un nouveau 'sell off', le second consécutif: après -2% vendredi, la chute s'accélère avec -2,1% pour le Dow Jones (-507Pts) et le 'S&P' puis -2,27% pour le Nasdaq, -2,3% pour le Russel-2000 à 1.378.



Mais le plus inquiétant, c'est que la totalité des secteurs d'activité, même les plus défensifs, ont chuté ce lundi (soit 11 sur 11) et les planchers annuels de clôture sont enfoncés avec un Dow Jones à 23.593 (bien en-deçà du plancher des 24.000 du 28 juin), un S&P500 à 2.546, un Nasdaq à 6.753 (bien en-deçà des 6.870).

Le Dow Jones réalise ce mois-ci sa pire performance depuis les -7% de décembre 2002 (une année noire pour la bourse)... et le mois n'est pas terminé.



Wall Street se retrouve au plus bas depuis octobre 2017 (pour le Dow Jones, c'est depuis le 23 mars), avec un 'indice de la peur', le VIX, qui a fait une embardée jusque vers 25,85 (soit +20% avant d'en terminer à +14% à 24,6).

Les investisseurs craignent un ralentissement économique, ce dont témoigne la chute de -2% du baril de WTI, sous les 50$, ainsi que la poursuite de guerre d'influence entre les Etats Unis et la Chine... car les stratèges des grandes banques commencent à comprendre que la question des tarifs douaniers n'est qu'un épiphénomène tandis que l'enjeu est bien celui d'une suprématie économique mondiale (l'Europe étant depuis longtemps hors jeu).



Pour ne rien arranger, le baromètre NAHB (confiance des constructeurs de maisons individuelles) chute de -4Pts vers 56 (plus bas depuis mai 2005) et l'indice 'Empire State' de la FED de New York publié à 14H30 décroche de façon inattendue, de 21 vers 10,9, un coup de frein localisé, certes, mais qui n'augure pas d'une fin d'année en fanfare dans le secteur manufacturier.



Les opérateurs sont de surcroît incités à la prudence à 48H de la décision de la Fed, qui devrait de nouveau relever ses taux mercredi vers 2,5%: ce tour de vis est déjà acté et tout l'enjeu est de savoir si la FED indiquera qu'il serait judicieux de faire 'une pause' au lieu de poursuivre à raison d'1/4 de point chaque trimestre jusqu'en juin prochain.



Ce scénario est soutenu par les fondamentaux économiques : la croissance reste bien orientée, l'inflation est autour de 2%, et le marché du travail parvient finalement à booster les salaires.

Mais il y a également des vents contraires soufflant depuis la Chine et l'Europe, et le risque de conflit ouvert entre la Maison Blanche et la FED.



Côté valeurs, AMD plonge de -5,4%, Best Buy -5,7%, Mattel -5,3%, illumina de -4,8%, Tesla -4,7%, Amazon -4,5%, Symantec -4,3%, Cognizant de -4,6%, JD.Com -3,7%, Cisco -3,5%, Walgreen de -3,2%, Microsoft -3%, Facebook de -2,7%.

Aux pétrolières, Range chute de -4,2%, Noble de -3%, Anadarko -2,7%, Conoco de -2,3%...



Quelques rares rescapés au sein du Nasdaq avec Alexion Pharma et Applied Materials (+0,1%)



