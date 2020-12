Wall Street : vers un début de séance en légère hausse

La Bourse de New York devrait ouvrir dans le vert mercredi matin malgré l'annonce d'une baisse plus forte que prévu des ventes au détail, un indicateur qui semble de mauvais augure pour la reprise aux Etats-Unis.



Quelques minutes avant le début des échanges, les futures sur les grands indices new-yorkais progressent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance en légère hausse.



Le Département du Commerce a fait état ce matin d'une baisse de 1,1% des ventes au détail en novembre, alors que les économistes prévoyaient en moyenne un repli de 0,3%.



Cette statistique décevante, qui survient en pleine saison de Thanksgiving et des achats de Noël, tend à suggérer un ralentissement du redressement de l'activité économique.



'Il faut dire que la confiance des ménages stagne, que les ventes de voitures baissent et que les créations d'emploi ralentissent du fait de la récente recrudescence de l'épidémie', rappelle un analyste.



Toujours sur le plan macroéconomique, le marché attend dans le courant de la matinée la publication de l'indice PMI Markit, qui avait surpris par sa vigueur le mois dernier.



La Réserve fédérale doit par ailleurs annoncer dans l'après-midi les conclusions de ses deux jours de réunion de politique monétaire.



La banque centrale pourrait profiter de l'occasion pour clarifier sa feuille de route, notamment en conditionnant ses rachats d'actifs à l'atteinte de ses objectifs en termes d'emploi et d'inflation.



Le président de l'institution, Jerome Powell, tiendra une conférence de presse dans la foulée de la parution du communiqué.



Le patron de la Fed devrait conserver un ton encourageant et confirmer qu'il n'existe aucune limite aux capacités d'intervention de son institution, usant de son 'verbe magique' qui sait si bien rassurer les marchés.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.