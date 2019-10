Wall Street : vers un début de semaine dans la prudence

07/10/2019 | 14:49

Les futures sur les principaux indices américains (-0,2% sur le Dow Jones et le Nasdaq) présagent une ouverture prudente ce lundi à Wall Street, les prochains jours s'annonçant chargés sur de nombreux fronts.



'En attendant le début de la saison de publications des earnings des entreprises, qui débutera la semaine prochaine avec les résultats des banques, cette semaine sera très politique', prévient Aurel BGC.



Outre la reprise des négociations commerciales entre Pékin et Washington et les négociations sur le Brexit, le bureau d'études souligne que la procédure des Démocrates contre le Président Trump semble accélérer.



Il ajoute que les minutes de la réunion de la Fed de septembre, attendues mercredi soir, 'permettront de mieux juger des débats internes au FOMC et de la volonté, ou non, de ses membres de poursuivre la détente de la politique monétaire ces prochains mois'.



Cette actualité chargée pourrait faire passer au second plan les données américaines de la semaine, dont les prix à la consommation pour septembre que les économistes attendent en moyenne en hausse annualisée de 1,8%.



Dans l'actualité des valeurs, GE fait part de mesures visant à réduire son déficit de retraites d'environ cinq à huit milliards de dollars, ainsi que sa dette nette industrielle d'environ quatre à six milliards.



