Wall Street : vers un début de semaine du bon pied

22/10/2018 | 14:53

Les futures sur les grands indices américains augurent d'un début de semaine du bon pied, sur fond de nouvelles plutôt rassurantes en provenance d'Europe et alors que les publications vont s'intensifier dans les jours à venir.



'Moody's a dégradé la dette italienne en fin de semaine dernière, mais seulement d'un cran, et le Commissaire Européen Moscovici a tenu des propos positifs concernant le déficit budgétaire du pays', souligne Konstantinos Anthis.



'Le goût du risque semble revenir sur le marché et avec des risques limités perçus à l'horizon, les investisseurs se montrent de plus en plus prêts à tremper l'orteil dans l'eau', poursuit le responsable de la recherche chez ADS Securities.



Outre une première estimation de la croissance du PIB au troisième trimestre, seront publiés cette semaine nombre de trimestriels comme ceux de McDonalds, Caterpillar, Boeing, Microsoft, Alphabet, Intel et Amazon.



En attendant, Kimberly-Clark publie un BPA ajusté en hausse de 7% à 1,71 dollar au titre du trimestre écoulé, battant ainsi de huit cents le consensus, et annonce la nomination d'un nouveau directeur général pour début 2019.



Halliburton affiche un bénéfice des opérations poursuivies de 435 millions de dollars au titre du troisième trimestre, soit 50 cents par action, un BPA en repli séquentiel de 14%, mais supérieur d'un cent au consensus.



Le fabricant de jouets Hasbro publie par contre un BPA ajusté en léger repli à 1,93 dollar au titre du trimestre écoulé, bien inférieur aux attentes des analystes qui tablaient en moyenne sur 2,24 dollars.



