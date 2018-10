Wall Street : vers un début de semaine en berne

08/10/2018 | 15:00

Les futures sur les principaux indices américains augurent d'un début de semaine en berne à Wall Street, après la réduction par la banque centrale chinoise de son ratio de réserve pour la deuxième fois en trois mois.



'Face aux tensions commerciales qui pèsent sur l'économie intérieure de la Chine, la décision de la PBOC vise à stimuler la croissance, mais il reste à voir si ceci sera suffisant', prévient-on chez ADS Securities.



'Les indicateurs d'inflation du mois de septembre seront au coeur des mouvements de marchés aux Etats-Unis en cette semaine écourtée, pour Colombus Day, sur le marché obligataire', pointe de son côté un analyste d'Aurel BGC.



'Peu d'indicateurs économiques sur cette semaine, mais elle sera aussi marquée par le début de la saison des earnings avec, dès vendredi, les publications de grandes banques américaines : JP Morgan Chase & Co, Citigroup et Wells Fargo', poursuit-il.



En attendant, on notera que GE a annoncé la cession d'un portefeuille d'actifs GE Capital d'environ un milliard de dollars à Apollo Global Management. Par ailleurs, Barclays Capital relève à 'surpondérer' son conseil sur le titre du conglomérat.



Google, filiale d'Alphabet, présentera ce mardi 9 octobre deux nouveaux smartphones 'Pixel' à l'occasion de Made By Google, son traditionnel événement automnal - l'équivalent des 'keynotes' de la rentrée d'Apple.



Starbucks fait part de la nomination de Patrick Grismer comme directeur financier, à partir du 30 novembre prochain, en remplacement de Scott Maw qui restera consultant senior jusqu'en mars prochain pour une transition en douceur.



Copyright (c) 2018 CercleFinance.com. Tous droits réservés.