Wall Street : vers un début de semaine en hausse modeste

30/09/2019 | 14:41

Wall Street devrait commencer la semaine sur une note légèrement positive à en croire les futures sur les grands indices (+0,2% sur le Dow Jones, +0,4% sur le Nasdaq), dans l'attente de données qui permettront de jauger la dynamique de l'économie américaine.



Si aucune publication n'est attendue ce lundi, les opérateurs prendront connaissance dans les jours suivants des indices PMI et ISM, des commandes à l'industrie, de la balance commerciale et du rapport sur l'emploi.



Concernant ce dernier, prévu vendredi, les économistes anticipent en moyenne 140.000 créations de potes non agricoles au titre de septembre, ainsi qu'un taux de chômage stable à 3,7% de la population active.



'Les créations d'emplois dans le secteur privé seront particulièrement attendues, notamment auprès des composantes emplois des enquêtes plus mitigées, dans les résultats préliminaires publiés par IHS Markit la semaine dernière', prévient Aurel BGC.



'Par ailleurs, PepsiCo, Costco et Constellation Brands publieront leurs résultats trimestriels jeudi, en attendant le véritable début de la saison des earnings la semaine prochaine', poursuit le bureau d'études.



En attendant, le laboratoire pharmaceutique Eli Lilly a versé 14,3 millions de dollars à la société française Adocia, à l'issue d'une procédure d'arbitrage dans un litige. Les deux groupes ont aussi décidé d'un commun accord de clore la procédure civile.



