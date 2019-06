Wall Street : vers un léger repli après les ventes de détail

14/06/2019 | 14:58

Les futures sur les principaux indices américains augurent d'un début de séance en léger retrait à Wall Street, suite à la publication de ventes de détail illustrant plutôt une bonne tenue de l'économie américaine.



Les ventes au détail aux États-Unis ont augmenté de 0,5% en mai, alors que le consensus anticipait un gain de 0,7%. Toutefois, celles d'avril ont été révisées pour ressortir à +0,3%, contre -0,2% en estimation initiale.



Par ailleurs, en excluant le secteur automobile, elles se sont aussi accrues de 0,5% le mois dernier, après une hausse similaire le précédent, mais les économistes espéraient en moyenne une augmentation de 0,4%.



'En cas de ventes de détail décevantes, l'économie apparaitrait en ralentissement, forçant la Fed à assouplir sa politique monétaire, ce qui soutiendrait les actions', indiquant ce matin ADS Securities.



Les opérateurs prendront encore connaissance de la production industrielle pour le même mois, peu avant la cloche, puis de l'estimation préliminaire de l'indice de confiance 'Umich' pour juin et des stocks des entreprises pour avril, une demi-heure après.



Sur le front des valeurs, Broadcom a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en hausse de près de 7% à 5,21 dollars au titre de son deuxième trimestre comptable, manquant de deux cents le consensus, et noté un 'vaste ralentissement de l'environnement de la demande'.



