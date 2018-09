Wall Street : vers un petit rebond à l'ouverture

18/09/2018 | 15:16

Wall Street devrait débuter en hausse mardi au lendemain d'une séance durant laquelle les dernières mesures commerciales prises par le président américain Donald Trump avaient créé quelques remous, notamment du côté des valeurs technologiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent en moyenne de 0,3%, annonçant un petit rebond à l'ouverture.



Hier, la Bourse de New York avait fini par fléchir sous le coup d'une nouvelle attaque de Donald Trump à l'encontre de la Chine, sous la forme de droits de douane majorés.



D'après Donald Trump, la majoration à 10% des droits de douane imposés sur quelque 200 milliards de dollars de marchandises chinoises ne constitue qu'une première étape avant un nouveau durcissement début 2019.



Larry Kudlow, le conseiller spécial de Donald Trump pour les questions commerciales, a néanmoins affirmé dans la soirée d'hier que Washington avait la ferme volonté d'entamer des 'négociations sérieuses' avec Pékin.



Bon nombre de stratèges redoutent malgré tout que les tensions entre les Etats-Unis et la Chine finissent par avoir des conséquences négatives sur les marchés.



'Une hausse des impôts entraîne généralement un ralentissement de la croissance', rappelle-t-on chez UBS. 'Ces taxes additionnelles devraient donc affecter la croissance américaine', avertit la banque suisse.



'Mais la plus grande inquiétude est la suivante: quel sera le prochain sur la liste?', s'interroge UBS.



'Une fois que les droits de douane majorés contre la Chine auront été appliqués, il n'y aura plus aucun tweet à produire sur la Chine', explique la banque helvète.



Les marchés d'actions avaient consolidé lundi, parfois brutalement comme le Nasdaq qui décrochait de près de 1,5% en fin de séance, plombé par les perspectives d'une guerre commerciale avec la Chine.



Aucun indicateur de premier plan ne figure au programme aujourd'hui.



