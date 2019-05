Wall Street : vers un petit rebond après Memorial Day

28/05/2019 | 15:13

De retour du long week-end de Memorial Day, Wall Street devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, après avoir accumulé trois semaines de pertes, dans l'attente du seul indicateur macroéconomique du jour, l'indice de confiance du consommateur du Conference Board.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent entre 0,1% et 0,2%, annonçant un début de séance dans le vert.



L'indice S&P 500 et le Nasdaq ont bouclé une troisième semaine consécutive de repli vendredi, abandonnant respectivement 1,2% et 2,3% sur la semaine.



Il s'agit de leur pire séquence boursière depuis la fin 2018.



Quant au Dow Jones, avec un repli de 0,7% sur la semaine écoulée, il accuse désormais cinq semaines de recul d'affilée, soit sa pire performance depuis 2011.



Au vu de cette dynamique particulièrement défavorable, certains analystes craignent que les marchés d'actions américains clôturent le mois de mai au plus bas.



'Il faudrait que le Dow Jones parvienne à repasser au-dessus des 25.704 points pour qu'on reprenne éventuellement le récent rebond, mais il semble pour l'instant qu'on se dirige vers une dynamique baissière pour le Dow', prévient ainsi Joshua Mahony, analyste de marchés à Londres chez IG.



Dans ce contexte d'incertitude, les investisseurs observeront de près l'indice de confiance du consommateur du Conference Board, qui sera dévoilé dans le courant de la matinée.



Le consensus l'attend en légère hausse, autour de 130 points au mois de mai, contre 129,2 en avril.



