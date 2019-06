Wall Street : vers un prolongement des gains

11/06/2019 | 14:53

Les futures sur les grands indices américains augurent d'ouverture du bon pied, dans le prolongement de la dynamique de la veille qui a vu le Dow Jones et le Nasdaq prendre respectivement 0,3% et plus de 1%.



'L'accord sur l'immigration entre les Etats-Unis et le Mexique a aidé à prolonger les gains de la semaine précédente', expliquait hier soir Wells Fargo Advisors, après le retrait par Donald Trump de sa menace de taxes douanières.



'En l'absence de nouvelles que ce soit sur le front macroéconomique ou celui de la géopolitique, le biais positif devrait rester en place', estimait ce matin Konstantinos Anthis, responsable de la recherche chez ADS Securities.



Seule donnée parue ce mardi, les prix à la production ont augmenté de 0,1% en mai aux Etats-Unis, conformément aux attentes, mais en excluant les éléments volatiles, ils ont progressé de 0,4%, alors que le consensus n'anticipait qu'une hausse de 0,2%.



Dans l'actualité des valeurs, Visa annonce le lancement commercial du réseau Visa B2B Connect, qui couvrira plus de 30 corridors commerciaux à travers le monde, et vise à être étendu à 90 marchés d'ici la fin de l'année.



A l'occasion de ses trimestriels, Chico's FAS déclare viser désormais une baisse de ses ventes à un pourcentage 'dans le bas ou le milieu de la plage à un chiffre' pour l'exercice, et non plus 'dans le bas de la plage à un chiffre'.



