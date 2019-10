Wall Street : vers un rebond à l'ouverture

09/10/2019 | 14:49

Espérant encore des avancées prochaines dans les négociations commerciales, Wall Street devrait rebondir sensiblement au vu de futures en hausse de 0,7 à 0,9%, après une séance de mardi difficile (-1,2% sur le Dow Jones et -1,7% sur le Nasdaq).



'L'Administration Trump a ajouté 28 entités chinoises à sa liste noire, y compris plusieurs géants technologiques. Citant des violations des droits de l'homme comme motif, les Etats-Unis mettent en oeuvre des refus de visas pour des officiels chinois', rappelle Wells Fargo.



'Dans le même temps, des articles indiquent que la Maison Blanche étudie une limitation des investissements chinois pour les fonds de pensions publics', poursuit la banque californienne, alors que des discussions au plus haut niveau sont prévues jeudi.



En attendant, les opérateurs seront attentifs aux minutes de la dernière réunion du FOMC, qui pourraient aider à juger des débats internes sur une poursuite de la détente de la politique monétaire ces prochains mois.



D'ici là, le calendrier des statistiques se montre plutôt maigre ce mercredi, n'étant prévus que les stocks des grossistes du mois d'août et les stocks hebdomadaires de pétrole aux Etats-Unis en cours d'après-midi.



Dans l'actualité des valeurs, Dollar Tree affiche son intention d'embaucher 25.000 employés lors d'une journée spéciale prévue le 16 octobre dans ses magasins, en préparation de la période des fêtes aux Etats-Unis.



