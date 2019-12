Wall Street : vers un redressement en début de séance

04/12/2019 | 15:23

Après trois séances de forte baisse, la Bourse de New York semble parée pour un rebond mercredi, soutenue par la publication d'informations rapportant que les Etats-Unis et la Chine seraient finalement assez proches d'un accord commercial.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les principaux indices américains affichent des gains de l'ordre de 0,5%, annonçant un petit redressement à l'ouverture.



Selon l'agence de presse Bloomberg - qui citent des sources proches des négociations - les dirigeants américains s'attendraient à sceller un accord 'de phase un' avec la Chine d'ici au 15 décembre, malgré des sujets de crispation croissants comme les droits de l'homme à Hong Kong.



Ces informations entretiennent l'espoir d'éviter un nouveau relèvement, à compter de la fin de semaine prochaine, des droits de douane américains sur les produits importés de Chine.



Autre signe encourageant, le pétrole reprend 2,4% à 57,5 dollars, ce qui devrait soutenir les valeurs énergétiques, qui restent des poids lourds de la cote.



La hausse de Wall Street pourrait cependant être tempérée par le chiffre très inférieur aux attentes des créations d'emplois dans le secteur privé en novembre annoncé tôt ce matin par le cabinet ADP.



Le secteur privé américain n'a en effet généré que 67.000 emplois le mois dernier, à en croire le cabinet de services aux entreprises, un nombre bien inférieur à la prévision moyenne des analystes, qui s'établissait à 140.000.



Le marché surveillera en début de séance l'indice ISM d'activité dans les services, attendu en légère hausse à 55 points, en espérant qu'il ne réserve pas de mauvaise surprise comme l'ISM manufacturier publié lundi.



