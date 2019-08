Wall Street : vers une désescalade des tensions commerciales?

29/08/2019 | 15:26

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse jeudi matin, portée par une information de la chaîne CNBC selon laquelle la Chine n'envisagerait pas de représailles immédiates dans le conflit commercial qui l'oppose aux Etats-Unis.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains affichent tous des gains de l'ordre de 1%, annonçant un début de séance en nette progression.



A en croire la chaîne d'informations financières CNBC, Pékin se montrerait prêt à calmer le jeu avec les Américains en affichant sa bonne volonté concernant les pourparlers sur les questions douanières.



'Nous rejetons fermement une escalade dans la guerre commerciale et sommes disposés à négocier et à collaborer afin de trouver une solution au problème en adoptant une attitude calme', aurait ainsi déclaré Gao Feng, le porte-parole du ministère chinois du Commerce.



Cette mise au point intervient moins d'une semaine après une vive passe d'armes entre Pékin et Washington, qui avait vu les deux camps se lancer dans une surenchère de mesures de protections douanières.



Les marchés américains ont appris, en outre, que le PIB américain avait progressé de 2% en rythme annuel au deuxième trimestre, contre +2,1% en précédente lecture, un chiffre pleinement en ligne avec l'estimation moyenne des économistes.



Le Département américain du Travail a quant à lui dénombré 215.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 211.000 la semaine précédente.



Les investisseurs continuent à surveiller de près les indicateurs conjoncturels américains afin de pouvoir se faire une idée de la date à laquelle la Fed se décidera à baisser de nouveau ses taux.



Sur le front obligataire, les rendements des Treasuries reprennent leur repli, après leur plongeon de la veille, ce qui montre que les gérants cherchent toujours à protéger leur portefeuille contre une récession.



