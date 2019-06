Wall Street : vers une modeste progression à l'ouverture

24/06/2019 | 15:20

Wall Street devrait démarrer la séance de lundi sans grand changement après trois semaines consécutives de hausse, les investisseurs jouant la carte de la prudence avant un sommet du G20 potentiellement décisif vendredi au Japon.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les grands indices américains avancent d'environ 0,2%, annonçant une modeste progression à l'ouverture.



La Bourse de New York avait consolidé de manière marginale vendredi (-0,1%), mais l'indice S&P 500 reste bien parti pour valider son meilleur mois de juin depuis les années 1950.



Rien que sur la semaine écoulée, l'indice S&P s'est adjugé 2,2%, tandis que le Nasdaq a bondi de près de 3%, les investisseurs pariant toujours sur une attitude plus accommodante de la part de la Fed.



'Après de telles performances hebdomadaires, il n'y aurait rien d'étonnant à voir les marchés souffler un peu aujourd'hui', commentent ce matin les équipes d'IG.



Pour le courtier britannique, un constat favorable continue de s'imposer tant que le S&P parvient à se maintenir au-dessus de sa moyenne mobile à 50 jours, établie à 2878 points.



'Dans l'ensemble, les accès de faiblesse ponctuels pourraient également constituer des opportunités d'achat', ajoute IG.



Un regain de prudence pourrait toutefois se faire sentir compte tenu des incertitudes qui entourent l'issue du sommet du G20, qui débutera vendredi à Osaka.



Si les investisseurs se montrent pessimistes sur les chances qu'un accord commercial soit trouvé lors du sommet, la réunion pourrait donner lieu à un réchauffement des relations entre Donald Trump et le président chinois Xi Jinping.



Pour le reste, cette nouvelle semaine s'annonce plutôt calme, tout du moins sur le front des indicateurs économiques, aucune statistique ne figurant au programme aujourd'hui.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.