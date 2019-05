Wall Street : vers une modeste reprise à l'ouverture

24/05/2019 | 15:17

La Bourse de New York devrait ouvrir en hausse vendredi matin, les investisseurs reprenant leur souffle après deux séances éprouvantes qui les avaient vu s'inquiéter des conséquences de la guerre commerciale entre la Chine et les Etats-Unis sur la croissance mondiale.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les grands indices américains gagnent autour de 0,4%, annonçant une modeste reprise à l'ouverture.



Wall Street avait déjà réussi à contenir ses pertes au cours des deux dernières heures de cotation jeudi, avec un Dow Jones qui ne cédait que 1,1% au coup de cloche final.



Sur l'ensemble de la semaine, le Dow affiche actuellement un recul d'un peu plus de 1%, un repli qui apparaît limité au vu de la vive remontée du niveau de nervosité des investisseurs ces derniers jours.



Petite lueur d'espoir, le président Trump se serait montré favorable à ce que le dossier complexe du géant technologique Huawei soit inclus dans les négociations en vue d'un accord commercial avec la Chine.



Autre raison de se réjouir, le baril de brut léger américain se reprend actuellement de 1,3% à 58,7 dollars après son vif décrochage de la veille.



L'embellie à New York pourrait toutefois ne pas durer, préviennent les spécialistes.



'La performance très largement supérieure des valeurs américaines par rapport au reste du monde occidental depuis la crise financière est essentiellement due à la croissance vigoureuse des bénéfices des entreprises', rappelle ce matin Capital Economics.



'Néanmoins, nous ne nous attendons pas à ce que cette surperformance se prolonge', prévient le bureau de recherche économique,qui dit anticiper un coup de frein sur la croissance américaine dès cette année.



Les chartistes d'IG vont plus loin, estimant que la tendance deviendrait résolument baissière à Wall Street si le Dow venait à repasser sous son récent plus bas des 25.220 points.



