Wall Street : vers une ouverture en léger recul

26/06/2020 | 15:35

La Bourse de New York devrait ouvrir sur une note indécise vendredi matin, marquant une pause après sa progression de la veille alors que les craintes liées à la pandémie continuent de planer sur le marché.



Quelques minutes avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains se replient de 0,1% à 0,3%, annonçant une ouverture en léger recul.



Wall Street s'était envolée au cours de la dernière demi-heure de transactions hier soir, les investisseurs ayant bien accueilli la confirmation par les régulateurs de leur volonté d'assouplir significativement la 'règle Volcker' qui limite la spéculation bancaire.



Le moral des investisseurs semble malgré tout demeurer inégal.



'Concernant la crise sanitaire, le bilan s'établit désormais à environ 126.000 décès aux Etats-Unis avec notamment un pic de 36.000 nouveaux cas enregistrés au cours des 24 heures, tout proche du record enregistré fin avril', fait-on ainsi remarquer chez Invest Securities.



La situation est devenue tellement préoccupante que les gouverneurs du Texas et de Floride ont annoncé une pause dans le processus de déconfinement.



Autre motif de prudence, la Fed a interdit jeudi aux établissements du secteur financier de relever leurs dividendes et de revoir à la hausse le montant de leurs rachats d'actions.



Cette décision est la conséquence des 'stress tests' effectués pas la Réserve fédérale sur les 34 plus grandes banques américaines face à divers scénarios de récession liés à la pandémie de coronavirus.



Sur le plan économique, les dépenses des ménages américains se sont redressées de 8,2% en rythme séquentiel le mois dernier, un rebond inférieur aux attentes de nature à remettre en cause le scénario d'une reprise rapide de l'activité.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'indice de confiance des consommateurs du Michigan.



