Wall Street : vers une ouverture en territoire positif

La Bourse de New York devrait ouvrir en légère hausse mardi matin, soutenue par l'accord budgétaire intervenu tard dans la soirée d'hier au Congrès, qui devrait permettre aux Etats-Unis d'amortir les effets de la crise du Covid.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrat 'future' sur l'indice S&P 500 avance de 0,2% et celui sur le Nasdaq progresse de 0,5%, annonçant un début de séance dans le vert.



Les parlementaires républicains et démocrates ont annoncé lundi être parvenus à un accord sur un ensemble de mesures budgétaires de 900 milliards de dollars visant à atténuer l'impact économique de la crise du coronavirus.



Le plan de soutien prévoit notamment l'envoi de chèques de 600 dollars à une grande partie des Américains.



Les responsables politiques de Washington accèdent ainsi aux supplications de la Fed, qui réclamaient depuis plusieurs mois la mise en place d'un stimulus budgétaire permettant de compléter un dispositif monétaire déjà très accommodant.



'Tout semble dorénavant possible', estime Florent Delorme, stratégiste chez M&G Investments.



'Les taux demeureront bas, le financement sera pris en charge par les banques centrales, la dépense peut être creusée et le remboursement des dettes est désormais facultatif puisqu'il suffira aux banques centrales qui les détiennent de renoncer à leurs créances', explique l'analyste.



Dans un tel contexte, les actifs risqués demeurent le choix à privilégier pour les prochaines années, même si les ratios de valorisation des actions semblent aujourd'hui peu flatteurs, puisque leurs cours devraient progresser au même rythme que les liquidités disponibles.



Les volumes devraient toutefois rester limités ce mardi, bon nombre d'opérateurs cherchant à limiter leurs opérations à l'approche des congés de fin d'année.



Plusieurs statistiques rythmeront toutefois la séance, dont l'indice de confiance des consommateurs du Conference Board et les ventes de logements anciens, qui paraîtront tous deux dans le courant de la matinée.



Publiée une heure avant l'ouverture, la troisième estimation du PIB du troisième trimestre a montré que l'économie américaine avait rebondi de 33,4% sur la période juillet-septembre, contre 33,1% en précédente estimation.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.