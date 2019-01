Wall Street : vers une ouverture hésitante

24/01/2019 | 14:52

La Bourse de New York pourrait commencer la séance dans une certaine stabilité, au vu de futures variant de -0,2 à +0,2%, au lendemain d'une clôture sur des gains contrastés (+0,7% sur le Dow Jones, 0,1% sur le Nasdaq).



'Les indices majeurs ont fluctué au long de la séance, des résultats d'entreprises généralement positifs ayant compensé des inquiétudes autour des relations commerciales et de la fermeture partielle de l'administration en cours', rappelle Wells Fargo Advisors.



Les investisseurs doivent prendre connaissance, une demi-heure après la cloche, de l'indice composite des indicateurs avancés du Conference Board pour décembre 2018, attendu en repli de 0,1% par les économistes.



En attendant, le Département du Travail a dénombré 199.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un chiffre en baisse de 13.000 par rapport à la semaine précédente et à son plus bas depuis novembre 1969.



Parmi les publications récentes, Ford a publié mercredi soir une perte nette de trois cents par action au titre du quatrième trimestre 2018. En données ajustées, il a engrangé un BPA de 30 cents, manquant d'un cent le consensus.



Texas Instruments a dévoilé un bénéfice net en croissance de 260% à 1,24 milliard de dollars au titre des trois derniers mois de 2018, soit 1,27 dollar par action, un BPA supérieur de quatre cents au consensus.



Bristol-Myers Squibb a engrangé sur son quatrième trimestre 2018 un BPA ajusté en croissance de 38% à 94 cents, soit dix cents de plus que le consensus, pour des revenus en hausse de 10% à près de six milliards.



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.