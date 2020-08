Wall Street : vers une ouverture hésitante

14/08/2020 | 15:03

Le début de séance s'annonce hésitant à Wall Street avec des futures en repli de 0,2% sur le Dow Jones, mais en hausse de 0,3% sur le Nasdaq, après la parution de ventes de détail en progression, mais moins forte qu'espéré.



Après un bond de 8,4% en juin, les ventes de détail aux États-Unis ont en effet augmenté de 1,2% le mois dernier, selon le Département du Commerce, là où les économistes anticipaient en moyenne une hausse d'environ 2%.



'Elles devraient encore profiter de l'utilisation par les ménages de l'épargne 'forcée' accumulée durant la période de confinement et de leur appétit pour l'achat de quelques biens durables, notamment dans l'automobile', estimait ce matin Aurel BGC.



Publiée au même moment, la productivité de la main d'oeuvre non-agricole a rebondi de 7,3% en rythme annualisé au deuxième trimestre, contre une hausse de 1,5% attendue en consensus, tandis que les coûts unitaires salariaux ont grimpé de 12,2%.



Les opérateurs doivent encore prendre connaissance de la production industrielle pour juillet avant la cloche, puis des stocks des entreprises de juin et de l'indice 'UMich' de confiance du consommateur une demi-heure après.



Dans l'actualité des valeurs, Applied Materials a dévoilé jeudi soir un BPA ajusté en croissance de 43% à 1,06 dollar au titre de son troisième trimestre 2019-20, dépassant d'une dizaine de cents l'estimation moyenne des analystes.



Amazon a annoncé la mise à disposition générale d'Amazon Braket, un service entièrement géré de sa filiale Amazon Web Services, 'offrant un environnement de développement aidant les clients à explorer et à concevoir des algorithmes quantiques'.



Jefferies relève sa recommandation sur Marriott International de 'conserver' à 'achat' avec un objectif de cours rehaussé de 88 à 125 dollars, dans une note sur la chaine hôtelière et son pair Hilton Worldwide, qui fait aussi l'objet d'un relèvement à 'achat'.



Copyright (c) 2020 CercleFinance.com. Tous droits réservés.