Wall Street : vers une ouverture morose après l'enquête ADP

02/10/2019 | 15:05

Wall Street devrait prolonger la baisse de la veille (-1,3% sur le Dow Jones et -1,1% sur le Nasdaq) à en croire les futures qui augurent un recul de l'ordre de 0,5% des principaux indices, sur fond de chiffres assez ternes du côté de l'emploi privé.



D'après le cabinet ADP, le secteur privé américain a généré 135.000 emplois le mois dernier, un nombre à peu près conforme à la prévision moyenne des analystes, mais en décélération par rapport aux 157.000 créations de postes du mois d'août.



Côté valeurs, Lennar Corp publie pour son troisième trimestre comptable un bénéfice net en croissance de 13,3% à 513,4 millions de dollars, soit un BPA de 1,59 dollar, supérieur de plus de 25 cents au consensus.



Johnson & Johnson et sa filiale Janssen ont annoncé mardi un accord avec les comtés de Cuyahoga et Summit, en Ohio, mettant un terme aux poursuites engagées à leur encontre par ces comtés dans le dossier des opioïdes.



UPS et sa filiale UPS Flight Forward ont annoncé, mardi en fin de journée, avoir reçu de la part des autorités américaines de l'aviation civile (FAA) une première certification Part 135 Standard pour opérer un drone volant.



