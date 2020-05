Wall Street : vers une ouverture sur les chapeaux de roues

26/05/2020 | 14:59

Les futures sur les principaux indices de Wall Street augurent d'un début de semaine sur les chapeaux de roues (+1,9% pour ceux sur le S&P500 et +1,4% pour ceux sur le Nasdaq), après un week-end de trois jours en raison de Memorial Day.



'Les tensions diplomatiques entre les Etats-Unis et la Chine devraient être encore une source d'inquiétude durant cette semaine écourtée sur les marchés américains', prévenait-on toutefois lundi chez Aurel BGC.



Les prochains jours seront aussi marqués, sur le front des statistiques, par une nouvelle estimation de la croissance du PIB des Etats-Unis au premier trimestre, les commandes de biens durables, puis les revenus et dépenses des ménages pour avril.



En attendant, les opérateurs doivent prendre connaissance, une demi-heure après la cloche, des ventes de logements neufs pour le mois d'avril, ainsi que de l'indice de confiance du consommateur américain du Conference Board.



Dans l'actualité des valeurs, Merck fait part de l'acquisition de Themis ainsi que de la signature de deux accords de collaboration avec IAVI et Ridgeback Biotherapeutics, annonces dans le cadre de ses efforts dans la lutte contre le Covid-19.



Le distributeur d'équipements automobiles Autozone affiche un BPA en diminution de 10% à 14,39 dollars au titre de son troisième trimestre 2019-20, ses ventes ayant été lourdement pénalisées par la pandémie.



Sanofi a annoncé son intention de céder sa participation au capital de Regeneron par voie d'offre publique et de rachat d'actions par Regeneron, précisant toutefois que ces opérations n'auront aucun impact sur leur collaboration en cours.



