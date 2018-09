Wall Street : vers une petite hausse, l'inflation rassure

13/09/2018 | 15:20

La Bourse de New York semble se diriger vers une ouverture en hausse jeudi matin après des chiffres de l'inflation qui ne militent pas pour une multiplication des relèvements de taux.



Une demi-heure avant l'ouverture, les 'futures' sur les grands indices américains progressent entre 0,4% et 0,5%, annonçant une ouverture plutôt favorable.



Le marché a scruté avec attention les différents indicateurs économiques publiés avant l'ouverture, à commencer par la statistique des prix à la consommation, qui montre un ralentissement de l'inflation.



Le Département américain du Travail a fait état d'une hausse de seulement 0,2% de l'indice des prix à la consommation en rythme séquentiel le mois dernier, bien inférieure à ce qu'anticipaient les économistes (+0,3%).



En excluant les prix habituellement volatils de l'énergie et des produits alimentaires, l'inflation sous-jacente aux Etats-Unis est ressortie à 2,2% hors éléments volatils le mois dernier, contre +2,4% annoncés le mois précédent.



Ces données ne semblent néanmoins pas de nature à influencer les prévisions du marché qui table en moyenne sur quatre nouvelles hausses de taux d'intérêt au cours des 12 prochains mois.



En Europe, la Banque centrale européenne (BCE) comme la Banque d'Angleterre (BoE) n'ont pas modifié leur politique monétaire aujourd'hui.



Autre élément susceptible d'influencer la tendance, les cours du pétrole sont repartis à la baisse malgré l'arrivée presqu'imminente de l'ouragan Florence dans l'est du pays.



Le baril de brut léger américain (West Texas Intermediate, WTI) perd actuellement 1,1% à 69,6 dollars.



Certains stratèges mettent malgré tout en garde contre un possible reflux des grands indices américains d'ici à la fin de l'année. C'est notamment le cas des analystes de SG.



'Les élections de mi-mandat qui se tiendront au mois de novembre vont vraisemblablement être une source de volatilité pour les marchés boursiers', avertissent les spécialistes de la banque française.



'La perspective d'une possible récession aux Etats-Unis à horizon 2020 pourrait également peser sur la progression des indices en 2019', avertit-elle.



