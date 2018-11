Wall Street : vers une poursuite de la consolidation

12/11/2018 | 15:16

Wall Street devrait poursuivre sa consolidation lundi dans les premiers échanges en l'absence de publications de résultats d'entreprise et d'indicateurs économiques.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats à terme sur les indices S&P 500 et Nasdaq 100 abandonnent entre 0,2% et 0,5%, annonçant une ouverture dans le rouge.



La Bourse de New York avait aligné une seconde séance de consolidation vendredi (-0,8%), les opérateurs ayant préféré sécuriser quelques gains après les résultats sans surprises des élections de mi-mandat.



Fait notable, la tendance a été soutenue par des valeurs défensives de la trempe de P&G (+1,1%) ou McDonald's (+0,3%), ce qui pourrait commencer à illustrer un changement de cap stratégique après des années d'hégémonie 'hi-tech'.



Alors que la croissance ralentit aux Etats-Unis comme en Europe, les investisseurs pourraient être tentés d'adopter des positions de plus en plus prudentes.



'Les craintes concernant un ralentissement économique chinois et les incertitudes politiques en Europe (Brexit, Italie) pèsent sur les cours', affirment les équipes de Cholet Dupont AM.



Les valeurs pétrolières pourraient néanmoins faire preuve d'une certaine solidité après l'annonce par l'Arabie Saoudite d'une baisse de sa production en décembre.



Aucun indicateur économique ne figure à l'agenda aujourd'hui et les volumes devraient de toute façon restés limités, la journée de lundi étant fériée aux Etats-Unis pour 'Veterans' Day' et le marché obligataire restant fermé pour l'occasion.



