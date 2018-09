Wall Street : vers une tentative de stabilisation

06/09/2018 | 15:20

Après plusieurs séances difficiles, la Bourse de New York devrait tenter de se stabiliser jeudi matin, alors que les investisseurs doivent désormais faire face à des remous politiques à Washington et à un trou d'air sur les technologiques en plus des inquiétudes sur le commerce mondial et les pays émergents.



Une demi-heure avant l'ouverture, les contrats futurs sur les indices américains avancent de 0,1% à 0,2%, annonçant un début de séance légèrement favorable.



Les marchés américains avaient corrigé hier, mais leur recul avait pris la forme d'une consolidation à deux vitesses, avec un Dow Jones qui terminait sur un gain symbolique (+0,1%) et un Nasdaq qui faisait cavalier seul à la baisse (-1,2%).



Le climat général ne s'est pas amélioré depuis, avec la publication dans le New York Times d'une tribune anonyme d'un membre de l'administration Trump se définissant comme un 'résistant' au sein de la Maison Blanche.



Dans l'éditorial, l'auteur en vient même jusqu'à évoquer la possibilité de faire valoir le 25ème amendement, qui permet d'engager une procédure de destitution du président.



A ce climat politique délétère s'ajoutent des statistiques économiques plutôt mitigées.



D'après les données du cabinet de services aux entreprises ADP, le secteur privé américain a créé 163.000 emplois le mois dernier, un chiffre assez nettement inférieur à la prévision moyenne des analystes de 188.000.



Parallèlement, le Département américain du Travail a rapporté avoir dénombré 203.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage au titre de la semaine close le 1er septembre, un chiffre en baisse de 10.000 par rapport à la semaine précédente.



Il s'agit surtout d'un plus bas depuis décembre 1969.



Enfin, la productivité non agricole a augmenté de 2,9% en rythme annualisé au deuxième trimestre, d'après le Département du Travail qui confirme ainsi son estimation préliminaire comme le consensus s'y attendait.



Les investisseurs attendent maintenant de prendre connaissance de l'ISM des services ainsi que des commandes à l'industrie.



