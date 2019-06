Wall Street : vers une troisième séance de progression?

06/06/2019 | 15:20

La Bourse de New York va tenter d'aligner une troisième séance de hausse consécutive ce jeudi, les propos rassurants des banquiers centraux continuant de faire leur chemin.



Une demi-heure avant l'ouverture, le contrats futurs sur l'indice S&P 500 grignote près de 0,1%, mais le Nasdaq 100 Future reste encore scotché autour de l'équilibre, annonçant un début de séance peu dynamique.



Les investisseurs restent partagés entre la volonté de réaliser quelques bonnes affaires après quatre semaines de repli des marchés et les incertitudes entourant le commerce mondial et son impact sur la croissance.



Hier, Wall Street avait réussi à poursuivre son redressement entamé la veille, le Dow Jones ayant ajouté 0,8% aux 2% gagnés mardi en dépit d'une nouvelle dégringolade des prix du pétrole.



L'indice S&P 500 avait également fini sur un gain de 0,8% à 2826,1 points.



'On peut désormais imaginer rallier dans un premier temps le seuil des 2870 points, puis celui des 2890 points, ce qui pourrait ensuite ouvrir la voie en direction des 2960 points', assure un trader.



'A l'inverse, il faudrait revenir sous les 2790 points pour que la tendance haussière soit réellement mise en danger', ajoute-t-il.



Après les propos rassurants tenus mardi par le président de la Fed, Jerome Powell, c'était au tour de Mario Draghi, le patron de la BCE, de prendre la parole aujourd'hui.



A l'image de son homologue américain, le ton de l'économiste italien est resté plutôt accommodant, le banquier central ayant promis que les taux d'intérêt resteraient bas jusqu'au premier semestre 2020.



Sur le plan économique, le Département du Commerce a annoncé que le déficit commercial des Etats-Unis s'était réduit à -50,8 milliards de dollars au mois d'avril contre -51,9 milliards en mars, une contraction qui intervient en plein climat de guerre commerciale.



Le Département du Travail a quant à lui rapporté avoir dénombré 218.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, un nombre stable donc par rapport à la précédente.



