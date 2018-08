Bourse de Wall Street : Wall Street veut croire à un dégel avec la Chine et ouvre en hausse

NEW YORK (Agefi-Dow Jones)--La Bourse de New York a ouvert en hausse jeudi, saluant la perspective de reprise des négociations commerciales entre les Etats-Unis et la Chine, et portée par les bonnes performances trimestrielles de Walmart et Cisco Systems. Le Dow Jones gagne 1,2% à 25.473,12 points, le S&P 500 avance de 0,7% à 2.837,54 points et le Nasdaq Composite progresse de 0,6% à 7.820,16 points. Walmart grimpe de 9,2% après avoir dégagé au deuxième trimestre la plus forte croissance de ses ventes depuis dix ans. Son concurrent JC Penney plonge en revanche 27% après avoir enregistré des pertes trimestrielles plus importantes que prévu. Le spécialiste des équipements réseaux Cisco s'adjuge 4,2% après la publication de résultats et de perspectives supérieurs aux attentes. Egalement dans l'actualité, les mises en chantier de logements ont rebondi aux Etats-Unis au mois de juillet, s'inscrivant en hausse de 0,9% par rapport à juin, alors que le marché immobilier américain traverse une phase difficile depuis le début de l'année en raison d'un manque de terrains disponibles et d'une hausse des coûts de la construction. Le nombre de permis de construire délivrés a également augmenté, de 1,5%, en juillet.

-Ryan Vlastelica, MarketWatch (Version française Thomas Varela) ed: GLB

