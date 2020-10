Wall Stret : l'espoir d'un 'stimulus package' s'léoigne

20/10/2020 | 00:07

Wall Street a spectaculairement accéléré à la baisse dans l'après-midi alors que les espoirs d'adoption d'un 'stimulus package' s'éloigne.

Le Dow Jones chute de -1,45%, le S&P500 et le Nasdaq de -1,65%... dans le sillage de Moderna et Biogen -4%, Incyte -3,2%, Regeneron -2,8%, Comcast -2,7%, Apple -2,6%, Microsoft -2,5%, Gilead -2,3%, Cisco -2,1%, Tesla -2%, Facebook 1,7%,



Mauvaise séance également pour le secteur pétrolier avec Diamondbak -4,3%, Hess et Marathon Pet.-3,8%, Pioner -3,6%, Apache -3,3%, Conoco -3,1% (qui rachète Concho -2,7%) Occidental -2,7%, Exxon -2%,



Lourdeur persistante du secteur bancaire avec State Street -3,4%, Bank of America -2,2%, Morgan -1,7%, Wells Fargo -1,4%



