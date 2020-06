Wall baisse à l'ouverture après une annonce de la Fed

New York (awp/afp) - La Bourse de New York reculait vendredi peu après l'ouverture, au lendemain de la décision de la Réserve fédérale (Fed) d'interrompre les programmes de rachat d'actions des grandes banques américaines: le Dow Jones baissait de 0,72% et le Nasdaq de 0,22%.

Wall Street avait terminé en hausse jeudi grâce à un rebond de fin de séance et à la bonne santé des valeurs bancaires, qui ont bien accueilli la décision de plusieurs régulateurs d'assouplir une règle contre la spéculation des organismes financiers: le Dow Jones avait gagné 1,18% et le Nasdaq était monté de 1,10%.

afp/rp