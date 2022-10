Wall street dégringole alors que la croissance de l'emploi renforce les paris sur la hausse des taux.

(Pour un blog en direct de Reuters sur les marchés boursiers américains, britanniques et européens, cliquez ou tapez LIVE/ dans une fenêtre de nouvelles).

Les États-Unis créent plus d'emplois que prévu en septembre

Le taux de chômage américain tombe à 3,5%.

AMD mène les fabricants de puces à la baisse après l'avertissement sur les revenus

La technologie mène les baisses sectorielles sur le S&P 500

FedEx baisse suite à l'annonce de plans visant à réduire les prévisions de volumes.

Indices en baisse : Dow 1,66%, S&P 2,20%, Nasdaq 3,11%.

7 octobre (Reuters) - Les actions américaines ont chuté vendredi, alors qu'une solide croissance de l'emploi et une baisse du taux de chômage le mois dernier ont renforcé les chances d'une nouvelle hausse des taux d'intérêt, tandis qu'un avertissement sur les revenus d'Advanced Micro Devices a frappé les fabricants de puces.

Le rapport sur l'emploi du département du travail, très surveillé, a montré que les effectifs non agricoles ont augmenté de 263 000 emplois le mois dernier, après avoir augmenté de 315 000 en août.

Le rapport a également montré que le taux de chômage a baissé à 3,5% en septembre, ce qui est inférieur aux attentes de 3,7%. Les traders voient maintenant une probabilité de 92 % d'une hausse de 75 points de base par la Réserve fédérale, contre 83,4 % avant les données.

La hausse agressive des coûts d'emprunt a alimenté les craintes d'un ralentissement de la croissance économique et d'un coup porté aux bénéfices des entreprises, mais comme le marché du travail reste tendu, la banque centrale américaine devrait poursuivre son plan de resserrement monétaire.

"Tant que l'offre et la demande de main-d'œuvre resteront dans cet état, combinées à une inflation élevée, la Fed continuera d'être obligée de resserrer sa politique monétaire jusqu'à ce que l'économie sorte de son élan actuel", a déclaré Rusty Vanneman, stratège en chef des investissements chez Orion Advisor Solutions.

S'en tenant au ton faucon de la plupart des responsables de la Fed, le président de New York, John Williams, a déclaré que d'autres hausses de taux étaient nécessaires pour lutter contre l'inflation galopante.

L'indice Philadelphia SE Semiconductor a perdu 5,14 %, et était prêt à subir sa plus forte baisse en pourcentage sur une journée depuis près d'un mois, car un avertissement sur les revenus d'Advanced Micro Devices a signalé que la chute des puces pourrait être pire que prévu.

AMD a perdu 10,82 % car ses estimations de revenus pour le troisième trimestre étaient inférieures d'environ un milliard de dollars aux prévisions précédentes.

Ses pairs Qualcomm Inc, Intel Corp, ON Semiconductors, Lam Research et Nvidia Corp ont perdu entre 2,44 % et 6,63 %.

"Les personnes qui espéraient une sorte de redressement des puces commencent à abandonner cet espoir", a déclaré Robert Pavlik, gestionnaire de portefeuille senior chez Dakota Wealth à Fairfield, Connecticut.

L'indice sectoriel technologique S&P 500 a chuté de plus de 3 %, menant les baisses parmi les 11 principaux indices sectoriels.

À 11 h 56 (heure de l'Est), l'indice Dow Jones Industrial Average avait perdu 495,62 points, soit 1,66 %, à 29 431,32, l'indice S&P 500 avait perdu 82,39 points, soit 2,20 %, à 3 662,13, et l'indice Nasdaq Composite avait perdu 344,02 points, soit 3,11 %, à 10 729,30.

Les trois principaux indices de Wall street sont toujours prêts à mettre fin à une série de trois semaines de pertes, se dirigeant vers leur plus grand gain hebdomadaire depuis près d'un mois.

Le rendement de référence du Trésor à 10 ans ayant augmenté à 3,910 %, la plupart des valeurs technologiques et de croissance sensibles aux taux d'intérêt, telles qu'Alphabet Inc, Amazon.com, Apple Inc et Microsoft Corp, ont chuté de 2,14 % à 4,46 %.

FedEx Corp a perdu 2,42% après qu'un mémo interne auquel Reuters a eu accès a montré que la division de l'entreprise qui gère la plupart des livraisons du commerce électronique prévoit d'abaisser les prévisions de volume car ses clients prévoient d'expédier moins de colis pour les fêtes.

Les titres en baisse ont été plus nombreux que les titres en hausse dans un rapport de 4,96 contre 1 sur le NYSE et de 3,79 contre 1 sur le Nasdaq.

L'indice S&P a enregistré deux nouveaux sommets sur 52 semaines et 54 nouveaux bas, tandis que le Nasdaq a enregistré 16 nouveaux sommets et 214 nouveaux bas. (Reportage d'Ankika Biswas et Shreyashi Sanyal à Bengaluru ; Reportage supplémentaire de Bansari Mayur Kamdar ; Montage d'Arun Koyyur)