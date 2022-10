Wall street demande si Musk peut gérer Twitter, Tesla et plus encore.

Musk, qui dirige également la startup Neuralink spécialisée dans les puces cérébrales et l'entreprise de tunneling Boring, devrait devenir le chef par intérim de Twitter, selon une personne connaissant bien la question, après avoir licencié le PDG Parag Agarwal et d'autres hauts responsables de l'entreprise.

"Il s'étire à l'extrême", a déclaré Dennis Dick, trader de détail chez Triple D Trading.

"Il faut s'inquiéter du fait que nous n'allons peut-être pas recevoir autant d'attention sur Tesla que par le passé, car Twitter va être un grand projet pour lui."

Les enjeux sont élevés pour Tesla, qui augmente la production dans deux méga-usines au Texas et en Allemagne et qui doit faire face à la concurrence croissante des constructeurs automobiles traditionnels tels que Ford Motors et General Motors Co.

L'action de Tesla a perdu près d'un tiers de sa valeur boursière depuis que Musk a proposé d'acheter Twitter en avril, soit plus du double de la baisse de l'indice de référence S&P 500 au cours de la même période.

Musk a déclaré vouloir "vaincre" les robots spammeurs sur Twitter, avoir moins de limites sur le contenu qui peut être posté et empêcher la plateforme de devenir une chambre d'écho pour la division.

Mais il n'a pas proposé de détails sur la manière dont il compte réaliser tout cela et sur la personne qui dirigera l'entreprise.

Mike Ramsey, vice-président de l'automobile chez Gartner, a également déclaré que la hiérarchie de Tesla n'était pas aussi claire que celle de SpaceX et que des personnes chez le constructeur de véhicules électriques devront se mettre en avant pour prendre en charge les opérations.

Les ventes de Tesla pourraient également être affectées par les actions de Musk, qui a ouvert Twitter à certaines personnes précédemment interdites - bien que la question de savoir s'il s'agit d'un point positif ou négatif net soit à débattre.

"L'achat de Twitter pourrait être un repoussoir pour certains clients, mais en même temps, nous pensons que cela pourrait ouvrir une opportunité pour de nouveaux clients", a déclaré Garrett Nelson, analyste de CFRA Research.

Nelson est parmi ceux qui pensent que Musk peut gérer les différents rôles tout en atteignant les objectifs de Tesla.

"Si quelqu'un est capable de réussir ce numéro de jonglage, selon nous, c'est bien Elon", a-t-il déclaré.