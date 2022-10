Wall street ouvre le quatrième trimestre sur une note positive avec la hausse du pétrole.

Les actions américaines ont fortement augmenté lors du premier jour de négociation du quatrième trimestre, les fluctuations volatiles continuant à dominer les marchés, tandis que la perspective d'une réduction de l'offre a fait grimper le pétrole de près de 4 $ le baril.

Les rendements du Trésor américain ont baissé après que les responsables britanniques aient abandonné un plan de réduction des impôts, et que de nouvelles données aient indiqué un ralentissement de l'activité manufacturière aux États-Unis. Le rendement des bons du Trésor à 10 ans a baissé de 16 points de base pour atteindre 3,639 %. La semaine dernière, le rendement a atteint son plus haut niveau en 14 ans, à 4,109 %, avant de dégringoler après que la Banque d'Angleterre a annoncé son intention d'acheter de la dette publique.

Wall street a clôturé la première journée de négociation de la semaine en hausse, après un selloff de septembre jamais vu depuis deux décennies. Les données économiques suggérant un ralentissement de l'activité manufacturière ont renforcé l'espoir que la Réserve fédérale pourrait mettre fin plus tôt à sa politique de hausse des taux.

Le Dow Jones Industrial Average a clôturé en hausse de 2,66%, le S&P 500 a gagné 2,59% et le Nasdaq Composite a ajouté 2,27%.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 nations, a grimpé de 1,95 %.

Les prix du brut ont bondi après que l'Organisation des pays exportateurs de pétrole et ses alliés, un groupe connu sous le nom d'OPEP+, ont déclaré qu'ils envisageraient de réduire la production. Les inquiétudes concernant l'offre ont contribué à faire grimper le pétrole brut Brent de 4,3 % à 88,79 $ le baril. Le brut américain a augmenté de 4,9 % à 83,35 $ le baril.

RALENTISSEMENT DE L'ACTIVITÉ MANUFACTURIÈRE

De nouvelles données montrant que l'activité manufacturière américaine a progressé à son rythme le plus lent en près de deux ans et demi ont redonné vie aux actions en pensant que le ralentissement de l'économie pourrait influer sur la durée pendant laquelle la Réserve fédérale continuera à relever les taux d'intérêt.

"Les traders considèrent qu'une mauvaise nouvelle pour l'économie est une bonne nouvelle pour le marché boursier", a déclaré David Madden, analyste de marché chez Equiti Capital. "L'inflation élevée est la raison pour laquelle la Fed resserre sa politique monétaire et, compte tenu de la baisse des prix payés, nous pourrions assister à de nouveaux signes indiquant que nous avons dépassé le pic d'inflation."

Les investisseurs auront plusieurs nouveaux rapports économiques à traiter cette semaine, avec en point de mire le rapport mensuel sur l'emploi américain prévu vendredi. Des signes de ralentissement dans ces données pourraient montrer que les hausses de taux ont l'effet escompté, bien que les responsables de la Fed maintiennent qu'ils ne changeront pas de cap tant que la hausse des prix ne sera pas maîtrisée.

Le président de la Banque fédérale de réserve de New York, John Williams, a indiqué lundi que la Fed allait poursuivre ses hausses de taux, affirmant que, malgré les signes naissants de refroidissement de l'inflation, les pressions sous-jacentes sur les prix restent trop élevées.

"Le resserrement de la politique monétaire a commencé à refroidir la demande et à réduire les pressions inflationnistes, mais notre travail n'est pas encore terminé", a déclaré M. Williams.

La livre sterling a bondi par rapport au dollar lundi suite au revirement de la Grande-Bretagne concernant la réduction des impôts, inversant une baisse brutale et faisant un bond de 1,38 % dans les échanges de l'après-midi. Le dollar, valeur refuge, a également reculé plus largement, l'indice du dollar, qui suit le billet vert par rapport à un panier de six devises, ayant chuté de 0,4 %.

Les baisses des rendements du Trésor et du dollar ont également aidé les prix de l'or à grimper, le prix au comptant de l'or augmentant de 2,37 % à 1 698,94 $ l'once.