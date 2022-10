Wall street plonge, le pétrole bondit, les investisseurs se préparant à de nouvelles hausses de taux.

Les actions américaines ont chuté vendredi après qu'un rapport sur l'emploi plus fort que prévu ait renforcé les attentes que la Réserve fédérale maintienne un régime régulier de hausses de taux, tandis que les réductions de l'offre ont continué à stimuler les prix du pétrole.

L'indice Dow Jones Industrial Average a clôturé en baisse de plus de 600 points, perdant 2,11 %, tandis que le S&P 500 a chuté de 2,8 % et que le Nasdaq Composite a perdu 3,8 % en valeur, les investisseurs pariant que la lutte contre l'inflation menée par la Fed se poursuivra à un rythme soutenu.

L'indice mondial des actions MSCI, qui suit les actions de 45 nations, a baissé de 2,45 %.

Le département américain du travail a annoncé que les emplois non agricoles ont augmenté de 263 000 en septembre - légèrement au-dessus des attentes - et que le taux de chômage a baissé à 3,5 %, en dessous des prévisions.

Les données ont consolidé l'opinion selon laquelle la Fed et les autres banques centrales mondiales ont encore du chemin à parcourir avant d'assouplir leurs cycles de resserrement, après que les actions aient bondi en début de semaine sur l'espoir qu'un tel pivot puisse être en route.

"Les données sur l'emploi d'aujourd'hui ont peu changé le récit d'un comité de la Fed qui s'est intensément concentré sur la réduction de l'inflation", a déclaré Charlie Ripley, stratégiste d'investissement senior pour Allianz Investment Management. "Le timing du pivot de la Fed loin d'une position politique agressive s'avère difficile, et les conditions actuelles du marché du travail n'aident certainement pas la situation."

La probabilité d'une hausse continue des taux d'intérêt a contribué à faire grimper le dollar et les rendements du Trésor une fois de plus. Le Dollar Index, qui suit l'évolution du billet vert par rapport à un panier de six devises, a augmenté de 0,47 %, et le rendement des bons du Trésor à 10 ans a grimpé de 5,9 points de base pour atteindre 3,881 %.

Les marchés évaluent actuellement à 92 % la probabilité d'une hausse de 75 points de base lors de la réunion du Comité fédéral de l'open market du mois prochain.

Les investisseurs vont maintenant se tourner vers les résultats trimestriels des entreprises qui débuteront la semaine prochaine, ainsi que vers les derniers chiffres mensuels de l'inflation américaine publiés jeudi.

"La réaction négative du marché peut être un signe que les investisseurs traitent la probabilité qu'il n'y ait pas de changement dans le playbook agressif de la Fed à court terme", a déclaré Mike Loewengart, responsable de la construction de portefeuilles modèles au bureau d'investissement mondial de Morgan Stanley. "Gardez à l'esprit que la prochaine décision de la Fed n'est pas avant début novembre, donc beaucoup plus de données devront être digérées, dont la jauge d'inflation de la semaine prochaine n'est pas la moindre."

Le pétrole brut a continué à profiter des réductions de l'offre annoncées par l'OPEP+ pour atteindre son plus haut niveau en cinq semaines, écartant les craintes d'un ralentissement économique.

Le pétrole brut Brent a clôturé en hausse de 3,7 % à 97,91 $ le baril et le prix du pétrole brut américain a augmenté de 4,73 % à 92,63 $ le baril.

Ailleurs, l'or a été touché par la hausse du dollar, les prix au comptant chutant de 0,9 % à 1 695,52 $ l'once.