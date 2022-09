Wall street rebondit après avoir atteint son plus bas niveau alors que le Royaume-Uni intervient pour calmer les obligations.

(Mises à jour en fonction des échanges de l'après-midi aux États-Unis, ajout de commentaires d'analystes)

*

Les actions américaines rebondissent après avoir atteint de nouveaux planchers mardi

*

Les gilts britanniques s'envolent après l'intervention de la Banque d'Angleterre

*

Le dollar américain met en pause ses gains records alors que la livre sterling se stabilise

*

Les prix du pétrole bondissent sur les réductions de l'ouragan Ian

28 septembre (Reuters) - Les actions américaines et mondiales ont effectué un retour partiel mercredi alors que la Banque d'Angleterre a annoncé qu'elle interviendrait sur le marché obligataire afin d'endiguer une hausse préjudiciable des coûts d'emprunt, une tentative d'atténuer les craintes des investisseurs d'une contagion à travers le système financier.

La BoE a déclaré qu'elle achèterait temporairement des obligations à longue échéance - liées le plus étroitement aux pensions des travailleurs et aux prêts immobiliers - à la lumière d'une flambée des rendements obligataires britanniques à leur plus haut niveau depuis des années.

La livre sterling, qui a atteint des planchers records contre le dollar lundi, était en hausse d'environ 1,37% dans des échanges volatils, tandis que les prix des gilts ont grimpé, alimentés par l'engagement de la banque centrale à reporter une vente prévue visant à réduire les obligations qu'elle a achetées au plus fort de la pandémie.

Les obligations d'État européennes ont également bénéficié de l'envolée des gilts.

La semaine dernière, les investisseurs ont été ébranlés par la montée en flèche des rendements obligataires, alors que les banques centrales se sont empressées de relever les taux d'intérêt pour contenir l'inflation galopante avant qu'elle ne plonge l'économie mondiale dans la récession.

Le dollar, ultime valeur refuge en période de turbulence des marchés, a reculé de 1,25 %, s'éloignant ainsi de son plus haut niveau depuis deux décennies, stimulé par les rendements du Trésor de référence à 10 ans qui ont approché 4,0 % pour la première fois depuis 2008.

L'indice MSCI All-World était en hausse d'environ 1,1 %, après s'être extrait d'un creux de séance qui a marqué son plus bas niveau depuis novembre 2020. Il se dirige vers une baisse de près de 8 % en septembre - sa plus forte baisse mensuelle depuis la chute de 13 % de mars 2020.

En Europe, le STOXX 600 et le FTSE 100 ont tous deux réduit leurs pertes pour gagner environ 0,3 % sur la journée.

Le rebond de Wall street a pris de l'ampleur au cours de la journée, l'indice S&P 500 progressant d'environ 1,6 % après être tombé à son plus bas niveau en deux ans mardi. Le Dow Jones Industrial Average a gagné 1,6 % et le Nasdaq Composite a progressé de 1,5 %.

Apple Inc. a pesé sur les valeurs de croissance, avec une baisse d'environ 3 %, suite à une information selon laquelle la société technologique abandonnait son projet d'augmenter la production du dernier modèle de son iPhone phare.

Bryce Doty, gestionnaire de portefeuille senior pour Sit Fixed Income Advisors LLC à Minneapolis, a déclaré que l'intervention britannique avait contribué à calmer les marchés américains, mais que "la stabilité temporaire est en quelque sorte une illusion."

M. Doty a cité l'écart croissant entre les rendements du Trésor à 10 ans et les taux hypothécaires à 30 ans, qu'il a attribué à la réduction par la Fed de ses titres hypothécaires et à la forte inversion de la courbe de rendement résultant de la "détermination agressive de la Fed à nuire à l'activité économique."

TEMPÊTE SUR LES MARCHÉS BRITANNIQUES

Au cœur de la vente de cette semaine sur les marchés mondiaux se trouve le soi-disant mini-budget du gouvernement britannique de la semaine dernière, qui a annoncé une série de réductions d'impôts et peu de détails sur la manière dont celles-ci seraient financées.

Le Fonds monétaire international (FMI) et l'agence de notation Moody's ont critiqué la nouvelle stratégie économique de la Grande-Bretagne annoncée vendredi, ce qui a provoqué un effondrement de la valeur des actifs britanniques.

Les stratèges d'Amundi, le plus grand gestionnaire d'actifs européen, ont déclaré plus tôt mercredi qu'ils pensaient que les actifs britanniques allaient subir d'autres pertes, car la crédibilité fiscale du Royaume-Uni reste en jeu.

"Nous pensons que les risques restent orientés à la baisse, compte tenu de ce qui est déjà pris en compte, et que des signaux moins agressifs de la part de la BoE accéléreront le mouvement vers une parité inférieure (pour la livre sterling et le dollar), selon nous", ont écrit les stratégistes dirigés par Laurent Crosnier, responsable mondial des changes, recommandant aux investisseurs d'éviter la livre.

Les prix du pétrole ont augmenté mercredi dans les heures d'ouverture des marchés américains, les réductions de production causées par l'ouragan Ian l'emportant sur la pression à la baisse exercée par le renforcement du dollar et la constitution attendue de stocks de brut aux États-Unis. Le brut américain a augmenté de 3,66 % à 81,37 $ le baril et le Brent était à 88,83 $, en hausse de 2,97 % sur la journée.

L'or au comptant a ajouté 2,0 % à 1 661,49 $ l'once. Les contrats à terme sur l'or américain ont baissé de 0,30 % à 1 621,80 $ l'once.

Scott Wren, stratège principal du marché mondial chez Wells Fargo Investment Institute, a déclaré que les marchés pourraient déjà évaluer la douleur future.

"Si l'économie ralentit et finit par tomber en récession et que l'inflation reste plus élevée pendant plus longtemps, nous pensons que les prix des actifs financiers se sont ajustés pour refléter cette réalité probable", a écrit Wren dans une note client publiée mercredi. "En fin de compte, des cieux plus clairs seront à l'horizon".