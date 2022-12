Wall street recherche des pièces de récession pour faire face aux turbulences potentielles de 2023.

Les prévisions sombres des banques de Wall street pour l'année à venir se sont accumulées la semaine dernière, bien qu'un solide rapport sur l'emploi en novembre publié vendredi ait réduit les arguments en faveur d'un ralentissement imminent de l'économie américaine.

JPMorgan, Citi et BlackRock font partie de ceux qui pensent qu'une récession est probable en 2023. Bien qu'une récession ne soit pas assurée, les stratèges soulignent le resserrement monétaire important de la Fed, le ralentissement brutal du marché du logement et l'inversion de la courbe des taux du Trésor comme autant de raisons de s'attendre à un arrêt de la croissance.

Les récessions sont généralement de mauvaises nouvelles pour les actions, bien que certains investisseurs pensent que la forte baisse des actions en 2022 suggère qu'un certain degré de ralentissement a déjà été pris en compte. Le S&P 500 a chuté de 25,2 % par rapport à son plus haut niveau historique cette année, alors que l'indice a enregistré une baisse moyenne de 28 % lors des récessions depuis la Seconde Guerre mondiale, selon les données de CFRA Research. L'indice est en baisse de 14,6 % depuis le début de l'année.

Néanmoins, nombreux sont ceux qui, à Wall street, augmentent les allocations aux secteurs du marché qui ont la réputation de surperformer en période d'incertitude économique.

"Lorsque les investisseurs voient une récession arriver, ils veulent des sociétés qui peuvent générer des revenus indépendamment du cycle économique", a déclaré Jack Ablin, directeur des investissements chez Cresset Capital, qui prévoit une légère récession en 2023, suivie d'un assouplissement de la Fed.

Dans leurs perspectives pour 2023, les stratèges du BlackRock Investment Institute recommandent les actions du secteur des soins de santé, un domaine où la demande est censée être moins sensible aux fluctuations économiques. Le secteur des soins de santé du S&P 500 est en baisse d'environ 1,7 % depuis le début de l'année, battant largement la performance de l'indice général.

BlackRock a déclaré que la société préférait également les valeurs énergétiques et financières, bien qu'elle soit sous-pondérée sur les marchés développés dans leur ensemble.

"Une récession est annoncée ; les banques centrales sont en passe de resserrer excessivement leur politique alors qu'elles cherchent à maîtriser l'inflation", ont écrit les stratèges de la firme. "Les valorisations des actions ne reflètent pas encore les dégâts à venir, à notre avis."

Les analystes de JPMorgan prévoient une "légère récession" et s'attendent à ce que le S&P 500 teste ses plus bas de 2022 au premier trimestre de l'année prochaine. Des valorisations supérieures à la moyenne et l'attitude belliciste de la Fed rendent les actions américaines peu attrayantes par rapport aux autres marchés développés, a déclaré la banque, désignant le Royaume-Uni comme son meilleur choix.

BoFA Global Research s'attend à ce que les actions américaines restent globalement stables en 2023, mais voit les prix de l'or remonter jusqu'à 20 %, aidés par la baisse du dollar. Les matières premières telles que l'or sont évaluées en dollars et deviennent plus intéressantes pour les acheteurs étrangers lorsque le billet vert baisse.

Citi, quant à elle, a déclaré que les craintes de récession et la croissance plus faible des bénéfices nuiront aux actions américaines en 2023 et a conseillé aux clients de "traiter les reprises des actions américaines comme des reprises de marché baissier". En revanche, ils sont surpondérés en Chine, s'attendant à ce que les actions chinoises reçoivent un coup de pouce de l'assouplissement des restrictions COVID-19 et du soutien du gouvernement au secteur immobilier.

Les bénéfices du quatrième trimestre du S&P 500 devraient baisser de 0,4 % par rapport à la même période de l'année dernière, avant de rebondir au cours de l'année et d'atteindre un taux de croissance de 9,9 % au quatrième trimestre 2023, selon les données de Refinitiv.

Au cours de la semaine à venir, les investisseurs attendent les données économiques sur le secteur des services américains, qui a connu sa plus faible croissance en près de 2 ans et demi en octobre.

Tout le monde ne croit pas que la récession est acquise. Les signes d'un reflux de l'inflation ont alimenté l'espoir que la Fed pourrait resserrer sa politique monétaire moins que prévu, soutenant un rebond du S&P 500 qui a porté l'indice depuis son plus bas d'octobre.

Lucas Kawa, stratège en allocation d'actifs chez UBS, pense que les prix des actions tiennent déjà compte du risque de récession. Il s'attend à ce que certains des facteurs qui ont nui aux marchés en 2022 - notamment une croissance plus faible en Chine et en Europe - s'inversent l'année prochaine, soutenant ainsi les prix des actifs.

"Il y a de fortes chances que les vents contraires de 2022 se transforment en vents contraires de 2023", a-t-il déclaré.

Garrett Melson, stratège de portefeuille chez Natixis Investment Managers, s'attend à un "atterrissage en douceur" dans lequel l'économie américaine croît à un rythme modéré, les taux d'intérêt plus élevés pesant sur les consommateurs sans écraser complètement les dépenses.

Il est optimiste quant aux actions américaines à petite capitalisation, qui, selon lui, ont été évaluées en fonction d'une récession. Le Russell des petites capitalisations a perdu quelque 16 % cette année.

"Le marché semble un peu à l'écart du consensus selon lequel une récession est inévitable", a-t-il déclaré. "Le chemin vers un atterrissage en douceur est probablement plus large que ce que le point de vue du consensus est actuellement."