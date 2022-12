Wall street sur la liste des vilains du Père Noël

Cette année, il semble que le Père Noël n'ait pas l'intention de visiter Wall street. L'indice S&P 500 est en passe de subir sa troisième baisse hebdomadaire et le fameux "Santa rally", qui consiste à faire remonter l'indice au cours de la semaine précédant le 25 décembre, ne s'est pas produit.

En fait, pour un décembre, celui-ci est plutôt sombre. L'indice S&P est en passe de subir une baisse de 6,3 % ce mois-ci, ce qui en fait le quatrième plus mauvais décembre jamais enregistré, la première place revenant à décembre 1931, où il a chuté de 14,53 %, suivi de 2018, avec une baisse de 9,4 %, et de 1930, où il a perdu 7,4 %.

En examinant les chiffres, on constate que le S&P 500 s'est redressé au cours de la semaine précédant le 25 décembre dans 65 des 90 dernières années - une maigre consolation pour tous ceux qui subissent des pertes dans leur portefeuille en ce moment.

Mais cela soulève la question : Les rallyes de fin d'année durent-ils ?

Le rallye du Père Noël de l'indice S&P 500 s'est poursuivi au-delà de Noël et au moins jusqu'à la première semaine de janvier dans 53 des 90 dernières années, selon les calculs de Reuters.

À partir de là, les séries de gains du S&P pour le Nouvel An se font de plus en plus rares. L'indice a progressé jusqu'à la troisième semaine de janvier dans seulement 22 de ces 90 années.

En moyenne, depuis 1932, le S&P 500 a réalisé un rendement d'environ 0,4 % lors d'une semaine de rallye de Noël. Cela peut ne pas sembler particulièrement excitant, mais historiquement, l'indice a réalisé une performance moyenne de 0,16 % chaque semaine de l'année au cours des 90 dernières années, ce qui ne doit pas être négligé non plus.

Le plus grand rallye de Noël a été un énorme gain hebdomadaire de 5 % en 1991, juste après que la Réserve fédérale, sous la direction d'Alan Greenspan, ait procédé à une réduction de trois quarts de point des taux d'intérêt - la plus importante en un mois depuis fin 1984 - alors qu'elle luttait contre une économie atone et un chômage élevé.

La pire semaine avant Noël remonte à 1957, en plein milieu de ce que l'on a appelé la "récession Eisenhower". L'indice n'a trouvé absolument aucune joie de Noël et a chuté de 3,1 % cette semaine-là. À l'époque, la Fed augmentait les taux pour faire baisser l'inflation.

Ainsi, pour tous ceux qui estiment avoir été très bons cette année et qui sont déçus de ne pas avoir reçu de rallye du S&P dans leur bas de Noël cette semaine, il pourrait encore y avoir une chance décente de rebondir en janvier.

Les développements clés qui devraient fournir plus de direction aux marchés américains plus tard vendredi :

* Sentiment final de décembre de l'Université du Michigan aux États-Unis

* Ventes de logements neufs en novembre aux États-Unis

* Commandes de biens durables en novembre aux États-Unis

* Consommation et dépenses personnelles en novembre aux États-Unis