Wall street termine en forte baisse ; les investisseurs s'inquiètent de l'économie

L'indice S&P 500 touche son plus bas niveau depuis près de deux ans

Les compagnies aériennes et les croisières chutent en raison des annulations dues à l'ouragan Ian

CarMax s'effondre après avoir manqué les attentes pour le deuxième trimestre

Fin des indices : S&P 500 -2,11 %, Nasdaq -2,84 %, Dow -1,54 %.

29 septembre (Reuters) - Wall street a terminé en forte baisse jeudi, les investisseurs craignant que la lutte agressive de la Réserve fédérale contre l'inflation n'entrave l'économie américaine et s'inquiétant de la déroute des marchés mondiaux des devises et de la dette.

Avec les poids lourds de la technologie que sont Apple Inc et Nvidia Corp qui ont chuté de plus de 4 %, le Nasdaq est descendu près de son plus bas niveau de 2022, établi à la mi-juin.

Le S&P 500 a touché des planchers vus pour la dernière fois en novembre 2020. Avec une baisse de plus de 8 % en septembre, l'indice de référence est en passe de connaître son pire mois de septembre depuis 2008.

La vente de bons du Trésor américain a repris alors que les responsables de la Fed n'ont donné aucune indication que la banque centrale américaine allait modérer ou modifier ses plans de hausse agressive des taux d'intérêt pour faire baisser l'inflation élevée.

La présidente de la Fed de Cleveland, Loretta Mester, a déclaré qu'elle ne voyait pas de détresse sur les marchés financiers américains qui modifierait la campagne de la banque centrale visant à réduire l'inflation par des hausses de taux qui ont porté le taux des fonds fédéraux dans une fourchette de 3,0 % à 3,25 %.

Les données ont montré que le nombre d'Américains déposant de nouvelles demandes d'allocations de chômage est tombé à son plus bas niveau depuis cinq mois la semaine dernière, le marché du travail restant résilient malgré les hausses agressives des taux d'intérêt de la Fed.

"La bonne nouvelle est une mauvaise nouvelle dans la mesure où le chiffre de l'emploi d'aujourd'hui réaffirme une fois de plus que la Fed a un long chemin à parcourir", a déclaré Phil Blancato, responsable de Ladenburg Thalmann Asset Management à New York. "La crainte du marché est que la Fed nous pousse vers une récession très profonde, ce qui entraînera une récession des bénéfices, d'où la vente du marché."

Le titre le plus échangé du S&P 500 a été Tesla Inc, avec 20,8 milliards de dollars d'actions échangées au cours de la session. L'action a reculé de 6,8 %.

Les rendements de nombreux bons du Trésor, qui sont considérés comme pratiquement sans risque s'ils sont conservés jusqu'à l'échéance, éclipsent désormais le rendement des dividendes du S&P 500, qui se situait récemment à environ 1,8 %, selon Refinitiv Datastream.

Le S&P 500 a baissé de 2,11 % pour terminer la séance à 3 640,47 points.

Le Nasdaq a reculé de 2,84 % à 10 737,51 points, tandis que le Dow Jones Industrial Average a perdu 1,54 % à 29 225,61 points.

Le volume sur les bourses américaines a été relativement important, avec 11,6 milliards d'actions échangées, contre une moyenne de 11,4 milliards d'actions au cours des 20 séances précédentes.

Les 11 indices sectoriels du S&P 500 ont tous reculé, menés par les services publics, en baisse de 4,06 %, suivis par une perte de 3,37 % de la consommation discrétionnaire.

Les actions en baisse ont été plus nombreuses que celles en hausse au sein du S&P 500 dans un rapport de 11,6 contre 1.

Meta Platforms a terminé en baisse de 3,7 % après que Bloomberg ait rapporté que le propriétaire de Facebook a gelé les embauches et a averti les employés que d'autres réductions d'effectifs étaient à venir.

CarMax Inc a chuté de près de 25 % après que le détaillant de voitures d'occasion a manqué les attentes concernant les résultats du deuxième trimestre, en raison de la réduction des dépenses des consommateurs dans un contexte d'inflation, d'augmentation des taux d'intérêt et de hausse des prix des voitures.

General Motors Co et Ford Motor Co ont chuté de plus de 5 % chacun.

Les transporteurs aériens et les organisateurs de croisières ont chuté en raison des voyages annulés ou retardés après que l'ouragan Ian a frappé la côte du Golfe de Floride avec une force catastrophique.

American Airlines, United Airlines Holdings et Delta Air Lines ont perdu chacun plus de 2 %.

Les opérateurs de bateaux de croisière Norwegian Cruise Line Holdings Ltd ont baissé de 5,3 % et Carnival Corp a chuté de 6,8 %.

Le S&P 500 n'a enregistré aucun nouveau sommet et 106 nouveaux bas ; le Nasdaq a enregistré 14 nouveaux sommets et 518 nouveaux bas.