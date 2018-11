WallStreet : 1/2 séance,chute valeurs pétrole & distribution

23/11/2018 | 19:36

Pas de rémission à Wall Street pour cette demi-séance intercalée entre le jeudi de Thanksgiving et le weekend précédant le 'cyber monday', malgré des signaux encourageants remontant des principales enseignes qui notent une hausse de +4% des dépenses à la mi-journée par rapport à novembre 2017.

Le Dow Jones lâche -0,73%, le S&P500 -0,67%, le Nasdaq -0,5% (avec -4,4% hebdo, les 'techs' signent leur plus mauvaise semaine depuis mars dernier).



Rien de très encourageant du côté de la 'macro', l'indice PMI 'flash' composite US, calculé par IHS Markit, s'établit à 54,4 en estimation flash, contre 54,9 en octobre: le recul est de -0,5Pt mais cela reste très au-delà du seuil d'expansion.

Cette journée restera marqué par l'effondrement du prix du baril de WTI à New york, un sell-off de -7,6% à 50,45$, le 5ème de cette ampleur en 4 semaines seulement, et un cours de 50,9$ plus revu depuis le 20 octobre 2017.



Les valeurs du secteur énergie ont décroche de -3,5% en moyenne, à l'image de Chespeake, d'Halliburton (-4,3%), Noble -3,2%, Chevron -3,8%, Devon -5,4%, Freeport -5,4%

Pas de coup de chapeau au 'black friday' pour Urban Outfitters qui chutait de -3,3%, Khols de -3,7%, Target de -2,7% et le géant Amazon cédait -1%.



