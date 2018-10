WallStreet : 12ème repli en 17 séances, 3 à 4% de repli hebdo

26/10/2018 | 23:32

Le rebond des indices US à la mi-séance était prometteur et la clôture très surprenante des places européennes (+1% en 1/4 d'heure, supports préservés in extremis) donnait le sentiment qu'une contre offensive à la hausse s'organisait et que son épicentre se situait à Wall Street.

Mais les allègements de positions, les liquidations brutales ont repris le dessus en fin de séance et les indices US ont repiqué du nez: le Dow Jones lâche -1,2% à 24.688 (-3% hebdo), le S&P500 -1,7% à 2.658 (-4% hebdo) et le Nasdaq -2,1% à 7.167 (soit -3,8% hebdo) et a inscrit en séance un nouveau plus bas annuel à 7.057Pts.

Sur la moitié des entreprises du S&P500 ayant déjà dévoilé leurs résultats, 77% ont publié un bénéfice supérieur aux attentes (comme au 2ème trimestre) avec un taux de croissance des bénéfices record de +22,5%.

Mais l'effet de 'ravissement', découlant des attentes presque systématique minorées par les analystes, ne fonctionne plus.



Malgré une structure de profits comparable au trimestre précédent, le sentiment qui domine est que les mauvaise surprises continuent de l'emporter sur les bonnes, avec des sanctions impitoyables en cas de déception sur les 'EPS' (profits par titre) et le chiffre d'affaire.



Phénomène illustré ce vendredi par Mohawk Industries avec -24%, Western Digital avec -18,2%, Cerner -11%, Seagate -8,9%, AMD -8,5%, Amazon -7,8%... mais aussi Colgate Palmolive -6,6e.

Des écarts loin d'être compensés par quelques réactions favorables aux trimestriels de Tesla (+5% à 331$), d'Intel +3,1%

Les dégagements ont continué de peser sur Nvidia -4,6%, Netflix -4,2%, Facebook -3,7%, Paypal -3%...



Le Dow Jones était plombé par Home Depot -3,8%,, Cisco -2,7%, Visa -2%, Verizon et Apple -1,6%.



Les chiffres du jour auraient pu fournir un bon prétexte à un rebond plus pérenne: le PIB américain a progressé de 3,5% au T3 contre une fourchette de +3% à +3,3%.



Le Département du Commerce a également publié un indice de prix PCE en hausse de seulement +1,6% au troisième trimestre, à comparer à une hausse de +2% au deuxième.

Le baromètre de la confiance des ménages US (Université du Michigan)ressort à 98,6 en octobre après 100,1 en septembre (ce qui reste proche d'un plus haut depuis mars).





