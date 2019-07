WallStreet : '3 sorcières' décevante, semaine perdante de -1%

19/07/2019 | 22:24

Pas de 3ème semaine de hausse consécutive pour Wall Street qui finit mal la séance (tout allait pourtant pour le mieux à mi-séance) et termine la semaine de façon décevante.

Les jeux étaient donc faits dès jeudi soir et cette journée des '3 sorcières' qui s'annonçait sous les meilleurs auspices n'a pas tenu ses promesses (les pertes se sont creusées entre 21H30 et 22H).



Le S&P500 lâche -0,62%, le Nasdaq -0,74% (à 8.146, soit -1,2% hebdo) et le Dow Jones -0,25% à 27.154 (malgré le rebond de Boeing de +4,5%), alors que la FED s'est employée ce vendredi à minimiser les déclarations encourageantes de deux membres de la Fed jeudi soir, John Williams (le vice-président de la FED) et Richard Clarida qui plaidaient pour une intervention 'rapide' (et musclée) de la Réserve fédérale, en cas d'éventuelle dégradation des indicateurs économiques.



L'anticipation d'une baisse de 50 points du taux directeur à la fin du mois, au lieu des 25 points, n'a donc pas tenu la corde plus de 24H.



D'autres stratèges (notamment Mike Wilson chez Morgan Stanley) estiment au contraire que les actions sont désormais mûres pour une consolidation.



Beaucoup de stratèges estiment que les valorisations des actions américaines sont tendues : les indicateurs techniques traduisent un marché suracheté.

Ce n'est pas l'avis de Larry Fink, le PDG de Blackrock qui souligne que les gérants sont sous-investis et que les actions demeurent le meilleur pari en période de basse inflation et de soutien assumé à la croissance de la part des banques centrales.



Le contexte géopolitique était est redevenu un peu plus anxiogène avec plusieurs incidents dans le golfe persique: les américains affirment avoir abattu un drone iranien (ce que Téhéran dément) et la marine iranienne aurait arraisonné un 'tanker' (pour des raisons de sécurité affirme Téhéran).



Le chiffre du jour n'a pas confirmé un risque de dégradation conjoncturelle : le moral des ménages américains ne s'étiole pas et l'indice de confiance des consommateurs de l'Université du Michigan ressort à 98,4 points en estimation préliminaire au mois de juillet (contre 98,6 points anticipé).



L'indice 'UMich' ressort donc en légère hausse par rapport à son niveau affiché au titre du mois de juin, qui était de 98,2.



Quelques rares hausses au sein du Nasdaq avec JB Hunt +4,6%, Micron +1,9%, Tesla +1,8% mais les replis étaient les plus nombreux Symantec -3,3%, Gilead -3,2%, Netflix -3,1%, Twitter et Cadence Design -2,4%, CSX -2,1%, Alexion et Biomarin -2%, Apple et AMD -1,5%, Facebook -1,2%.









