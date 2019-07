WallStreet : '4 juillet' au zénith, fort séisme en Californie

05/07/2019 | 00:08

Wall Street était clos ce '4 juillet' (fête nationale) après avoir battu une rafale de records absolus mercredi soir.



La Californie a de son côté battu un record de frayeur vers 18H30 (heure française) du fait d'un long séisme de magnitude 6,4 sur l'échelle de Richter, le plus puissant à avoir frappé l'état depuis 1999 (beaucoup plus puissant et destructeur avec une magnitude de 7,1 et des dizaines de milliards de dégâts sur les logements privés et les infrastructures publiques).



Mais fort heureusement, l'épicentre du tremblement de terre était localisé dans la région largement désertique de Searles Valley, dans le désert de Mojave, situé à environ 240 km au nord-est de Los Angeles (au-delà des Rocheuses, côté Las Vegas).



Des centaines de répliques ont eu lieu ces dernières heures, certaines dépassant la magnitude 4: elles ont été nettement ressenties de Las Vegas à Los Angeles et plus fortement encore à San Bernardino.



Ce séisme s'est produit sur une ligne fracture secondaire et non reliée à la célèbre faille de San Andreas qui court sous la Silicon Valley et remonte jusqu'à San Francisco avant d'obliquer vers l'océan pacifique et longer la côte sur des centaines de kilomètres.



Un risque de tsunami accompagnerait alors un 'Big One', c'est à dire de déverrouillage de la faille Nord/Sud qui marquerait le début d'un glissement de 2 plaques continentales majeures, le long de laquelle vivent des dizaines de millions de californiens et où sont implantées des leaders planétaires de la 'tech' comme Apple, Google, Facebook, Intel, Cisco, Hewlett Packard, Netflix, eBay, LinkedIn, Tesla (puis anciennement Yahoo).



