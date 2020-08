WallStreet : Apple & Microsoft propulsent le Nasdaq au zénith

03/08/2020 | 22:58

Wall Street entame le mois d'août en fanfare avec une nouvelle rafale de records intraday et de clôture pour le NASDAQ-100 qui s'envole littéralement de +150Pts (+1,5%) et inscrit un nouveau record absolu de 11.080Pts, puis de clôture à 11.055 (+1,4%, soit +26,5% annuel) dans le sillage d'Apple (+2,5% à 435$... sa capitalisation de 1.900Mds$ dépasse désormais largement celle du CAC40 avec 1.830Mds$).



Le Nasdaq Composite à pris +1,474% pour un record de clôture à 10.905, dans le sillage de Microsoft qui s'envole de +5,6% à 216$ puis de Tesla avec +3,8% à 1.485$.



Le Dow Jones gagne +0,9% à 26.664 et le S&P500 tutoie les 3.300 (+0,72% à 3.294).

Le Russel-2000 des Mid et Smallcaps n'était pas en reste avec +1,75% à 1.506Pts.



Le derniers chiffres US entretiennent l'optimisme bien qu'ils soient mitigés: la règle du verre à moitié plein s'applique sans défaillance.



La croissance de l'activité dans l'industrie manufacturière a progressé plus rapidement que prévu aux Etats-Unis en juillet, d'après les résultats de l'enquête mensuelle de l'Institute for Supply Management (ISM) publiée lundi.



Cet indice d'activité - réalisé auprès des directeurs d'achats - est ressorti à 54,2 le mois dernier, contre 52,6 en juin (53,6 attendu), et reste bien au-dessus du seuil de 50 à partir duquel il reflète une croissance du secteur.



Le sous-indice des nouvelles commandes a notamment augmenté à 61,5 en juillet, contre 56,4, mais celui de l'emploi, même s'il progresse à 44,3, reste encore bien en-dessous du seuil fatidique des 50, un signe toujours préoccupant pour la santé du marché du travail.



Déception en revanche pour les dépenses de construction qui reculent de -0.7% en juin selon le Département du Commerce Département, ce qui déjoue un consensus de hausse de +1,3% (les chiffres de mai sont également révisés à la baisse... et c'est le 4ème mois de ralentissement consécutif).

Cela n'a pas affecté le $ qui a poursuivi son rebond vers 1,1760/E, ni l'or qui a inscrit en matinée un nouveau record absolu à 1.994$.





