WallStreet : FED sans impact, lourd repli pétrole et Qualcomm

22/05/2019 | 23:49

La journée de mercredi s'est longtemps avéré peu passionnante, Wall Street a subit une molle consolidation de 15H30 à 20H (-0,3 à -0,5%).

La situation aurait pu évoluer plus favorablement à 20H avec la publication des 'minutes' de la FED (compte-rendu du dernier FOMC, ou comité de politique monétaire).

Mais ce fut un non-événement... et les scores n'ont quasiment pas évolué par la suite: le Dow Jones et le Nasdaq reculent de -0,4% environ, le S&P500 de -0,27%, le Russel-2000 chutait de -0,7%.



Les T-Bonds US qui s'étaient détendus par anticipation de -3,7Pts de base, à 2,388% sont demeurés tout aussi figés... ils n'ont pas décalé d'un centième après le communiqué.

La FED continue d'estimer que les risques sont relativement équilibrés mais penchent plutôt vers une légère dégradation -peut-être temporaire- des conditions macro-économiques.



John Williams, le patron de la FED de New York avait un peu vendu la mèche mercredi après-midi en estimant que les taux sont proches d'un équilibre parfait (objectif de neutralité atteint) et qu'il n'y a pas de raison de vouloir les changer dans l'immédiat.

Robert Kaplan (FED de Dallas) 'ignore totalement' si les taux vont monter ou baisser au cours des prochains mois.

La FED n'a pas fait connaître son intention de réduire les taux le cas échéant pour compenser l'impact des tensions commerciales sino-américaines sur la croissance.



Steven Mnuchin, le secrétaire au Trésor américain, a tenté de faire retomber la tension mercredi midi: selon lui, le relèvement annoncé des droits de douane sur les marchandises chinoises pas encore taxées à 25% ne s'appliquerait pas avant 1 mois au moins (pas avant le sommet du 'G20').



La séance a été surtout marqué par la chute de -3% du 'WTI' après la publication d'une hausse de +4,7Mns de barils des stocks de pétrole 'brut' la semaine dernière), alors que le consensus tablait sur une baisse marginale de l'ordre de -0,6 million de barils).

L'écart par rapport aux attentes ne semble pas spectaculaire mais la correction est d'une ampleur inattendue.



Range Resource -6%, Devon -5,8%, Concho -5%, Apache -4,4%, Nal Oilwell et Cimarex -4%, Noble -3,6%, Halliburton -3,3%, Marathon Oil 2,5%

Chaque séance ou presque fait une victime parmi les géants de la diistribution: c'est Nordstrom qui a écopé d'une chute de -9,5% suite à la révision à la baisse de ses objectifs de profit et de ventes en 2019, Lowe's a dévissé de -11,8%.



Le Nasdaq a été soutenu par les 'pharmas': Regeneron +3,3%, Vertex +1,9%, Amgen et Biogen +1%



Côté replis, les écarts furent plus impressionnants : Qualcomm (-10,8%) a pâti d'une condamnation pour abus de position dominante.

Netapp a chuté de -6,5% en cumulant le repli en séance et après séance a publié des ventes de 1,59Mds$ (contre 1,64Mds$ attendu) et un profit 396 millions, soit 1.59$/titre et 1,22$ 'ajusté' contre 1,26$ anticipé.



Tesla dévisse de -6% vers un nouveau plancher de 192$: de nombreux analystes qui étaient 'fans' de la valeur sont maintenant en proie au doute et le font savoir.

La veille, Morgan Stanley avait estimé que Tesla pourrait ne pas valoir plus de 10$ si les choses tournaient mal.

Le titre voit désormais sa capitalisation divisée par 2 en 1 an.



