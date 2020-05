WallStreet : Nasdaq positif sur 2020, les multiples explosent

08/05/2020 | 00:23

Wall Street ne termine pas au plus haut du jour mais se rattrape déjà en transactions électroniques avec un gain supplémentaire de +0,4% qui ramène les indices US près des plus hauts du jour.



Dow Jones a gagné 0,9% à 23.873 (après 24.095 au plus haut du jour), le S&P-500 +1,05% à 2.880Pts (il rejoint ainsi ses niveaux de mi-mai 2019) et le Nasdaq Composite flambe de +1,3% à 8 980 points, repassant positif sur l'année 2020.

Le Russel-2000 se détache avec +1,58% à 1.283



Le Nasdaq-100 (+1,3% également) a été soutenu par Paypal avec +14% (les paiements en ligne explosent avec le confinement), Marriott grimpe de +6%, Zoom et Workday de +5,5%, Intuitive +4,7%, Splunk +3,8%, JD.Com +3,4%, Delta +3,2%, American Airlines +3,1%, et Apple gagne 'seulement' +1%.



Le Nasdaq-100 affiche désormais +4,2% depuis le 1er janvier malgré une baisse minimum de 25% des profits attendus en 2020 et une visibilité nulle sur 2021 : l'expansion des multiples connait une nouvelle phase d'accélération historique et les valorisations dépassent celles de la bulle des 'dot.com'... et cela ne semble plus pouvoir s'arrêter avec la déferlante de liquidités de la FED depuis 1 mois et demi.



Une heure après la clôture, Uber s'envolait de +8% (d'où la hausse des 'futures' US) malgré l'annonce d'une perte de 2,9Md$ au premier trimestre (-0,64$ par titre hors exceptionnels), après une dépréciation de 2,1 Mds$ passée sur des investissements minoritaires.



Les investisseur ne veulent retenir que le bon côté des choses: la progression de l'activité de livraison de nourriture Uber Eats (confinement oblige).

Et Uber s'attend à une reprise de l'activité transport de personnes avec le déconfinement.

Personne ne semble se soucier du fait que la désinfection des véhicules va fortement compliquer la tâche des chauffeurs: ce sera chronophage et coûteux.

D'ailleurs il n'y a plus rien qui cause le moindre souci à la veille de la publication du 'NFP' (rapport officiel sur l'emploi).



Le Département américain du Travail annonce ce jeudi avoir dénombré 3.169.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, à comparer à 3.846.000 la semaine précédente (3.839.000 en estimation initiale), ce qui porte le total des emplois perdus à 33,5 millions.



C'est un peu plus que ce qui était attendu, le consensus visant plutôt 3 millions d'inscriptions... mais les optimistes souligneront que le rythme des inscriptions ralentit et cela se confirme avec une baisse de 861.500 demandeurs si l'on se réfère à la moyenne mobile sur quatre semaines (qui retombe à 4.173.500).

Le fait que 15,8% -un score sans précédent, même au pire de la crise de 2008 où un score de 4,8% avait été atteint- de la population active soit au chômage sera relativisé.



Autre 'bonne surprise', la productivité de la main d'oeuvre non-agricole des Etats-Unis a chuté de 2,5% en rythme annualisé au premier trimestre 2020, selon la première estimation du Département du Travail, là où le consensus craignait une chute environ deux fois plus importante.



Bien sûr la dernière quinzaine de mars n'a pu être prise en compte, les dernières données collectées s'arrêtant juste avant le 'lockdown'... mais ce qui compte c'est le 'moins pire que prévu', peu importent les biais qui faussent la mesure.

A noter en fin de séance l'inversion de la vapeur sur le marché pétrolier avec le WTI qui cède au final -2,5% à 23,4$ après avoir culminé à 26,75$ (+12%).

Les pétrolières ont pourtant poursuivi leur avancée : Conoco-Philips +4,8%, Nal Oilwell et Halliburton +4,6%, Occidental +3,6%, Chevron +2,9%



Le S&P500 a été soutenu par T-Mobile +10%, AIG +9,5%, Kohl's +7,5%



Le Dow Jones a été soutenu par Boeing +5,6%, Amex +3,3%, Goldman Sachs +3,1%.. et en face, un seul repli avec Pfizer -3,1%.



