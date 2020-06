WallStreet : S&P500 positif sur 2020, Nasdaq à 0,8% des 10000

08/06/2020 | 23:59

Wall Street attaque très fort sa 4ème semaine de hausse avec des gains de +1,1% pour le Nasdaq à +2% pour le Russel-2000 (qui grimpe vers 1.537, et dont le PER flirte avec les 40, plus de 2 fois le PER médian sur 20 ans).

Le Nasdaq Composte qui a accéléré en fin de séance pulvérise un nouveau record absolu à 9.925: le test des 10.000, à ce rythme, c'est pour demain, ou au plus tard mercredi (jour de publication du communiqué de la FED).

Le Nasdaq-100 établit également un nouveau record absolu à 9.904 et porte son gain annuel à +13,4%.



Le Dow Jones grimpe de +1,7% vers 27.572 (il dépasse ses sommets, et anciens records absolus de l'été 2019 et se retrouve sur ses niveaux du 2 décembre), dans le sillage de Boeing avec +13%.



Le S&P500 progresse également de +1,2% (vers 3.225) et vient d'aligner une 6ème séance de hausse consécutive et une 9ème séance de hausse sur une série de 10 : symboliquement, l'indice repasse positif sur l'année 2020, pour 0,05%.



La rapidité du mouvement, la prédominance du 'FOMO' et des 'achats contraints' (achats techniques) fait craindre que les marchés boursiers ne soient entrés dans une phase de 'complaisance' qui tourne à l'exubérance irrationnelle.



Les vedettes du jour sont les mêmes que la semaine passée: des titres 'massacrés' en mars mais dont la 'recovery' n'est nullement garantie: seul la FED apporte le ballon d'oxygène financier nécessaire pour leur survie (achat de dettes 'high yield' à 'Junk').



La liste des champions du jour est éloquente : malgré la chute de -3,5% du baril de WTI, les pétrolières trustent les plus fortes progressions avec Occidental Petroleum +17,4%, Marathon Oil Corp +15,2%, Diamondback Energy +14,5%... puis les croisèristes avec Norwegian Cruise à +19,8%, Carnival +15.8% et les compagnies aériennes avec United Airlines +14.8%

ou American Airlines +9,5%

