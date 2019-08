WallStreet : Trump &Chine se font oublier, le rebond accélère

08/08/2019 | 23:45

Troisième séance de hausse à Wall Street, encore plus convaincante que la précédente.

Donald Trump a accordé un répit aux marchés, il s'est abstenu de réprimander la FED, de dire leur fait aux chinois et de menacer l'Europe de taxer ses exportations automobiles ou le vin français.



La Chine de son côté a stabilisé le Yuan au contact des 7/$, marquant sa volonté de ne pas franchir la ligne rouge de la parité 'officielle' qu'elle avait elle même fixé à '7', depuis 2008.



Le Dow Jones n'a cessé de progresser durant plus de 6 heures au sein d'un parfait canal haussier, 100% algorithmique, et il finit au plus haut, sur un gain de 1,43% à 26.378.

Le S&P500 engrange +1,85%, avec 95% de titres en hausse, le Russel-2000 grimpe de +2% vers 1.532 et le Nasdaq, dopé par des rachats nourris sur les 'grosses capis' s'envole de +2,25% à 8.039.



Le VIX, le baromètre du stress qui avait explosé mardi jusque vers 24,5 en début de séance, s'était replié la veille vers 19,5 et il se détend encore de -13% ce jeudi, sous les 16,90... on respire soudain beaucoup mieux.



Sur le front des statistiques, le Département américain du Travail a dénombré 209.000 nouveaux inscrits aux allocations chômage la semaine dernière, contre 217.000 la précédente (chiffre révisé de 215.000 annoncé initialement).



La moyenne mobile sur quatre semaines a quant à elle été mesurée à 212.250, en hausse de 250 par rapport à la semaine précédente. Le nombre de chômeurs percevant régulièrement des indemnités s'est tassé de 15.000 à 1.684.000 la semaine précédente.

Calme plat du côté des stocks des grossistes: ils sont inchangés en juin après une progression de 0,4% en rythme séquentiel au mois de mai selon le Département du Commerce.

Et dans ce domaine comme dans celui des tweets de Trump, 'pas de nouvelle' (ou alors des chiffres parfaitement neutres comme aujourd'hui), cela équivaut à 'bonnes nouvelles'.

Côté valeurs, c'est presque du 100% à la hausse et par secteur, les semi-conducteurs ont dominé les débats: le Nasdaq a été propulsé au-delà des 8.000 par AMD +16,2%, Symantec +12,3% (et +3,5% après clôture), Netease +10,3%, Xilinx +5,5%, Western Digital +4,5%, eBay +4%, Cadence Design et Netflix +3,6%, Microsoft, Qualcomm et Facebook +2,7%, Oracle +2,5% , Apple +2,2%, Micron +2,1%



Avec le rebond de +3,7% du WTI à New York (vers 53$), les valeurs 'pétrole' ont rebondi avec Concho +8,2%, Marathon Oil +6,7%, Valero +3,9%, Conoco +3%, Exxon +2,7%, Chevron +3,5%, Occidental +2,5%...



Copyright (c) 2019 CercleFinance.com. Tous droits réservés.